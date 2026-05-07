NEW CAFE「over the central」2026 年 5 月 16 日(土)大阪・心斎橋にオープン!!

株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO

ライフスタイル領域において豊富な実績を持つ株式会社サザビーリーグ傘下 株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO が企画・運営を行う新規カフェ事業 「over the central」が 2026 年 5 月 16 日(土)に大阪・心斎橋で始動します。

cafe entranceNEW CAFE CONCEPT...

味覚だけではなく視覚・聴覚・嗅覚・触覚5感がクロスオーバーし ここでしか味わえない時間が感情を動かし思い出となる。 居心地の良さもありながら高揚感を感じられる日常でありながら 非日常を感じられる五感を刺激する NEW CAFÉ 「OVER THE CENTRAL」

Central kitchen



■ セントラルキッチンによる“ライブ感”の演出 バックヤードではなく、あえて“見える化”されたセントラルキッチンを導入。 食材の香りや調理の手さばきなどを五感で楽しめるオープンで臨場感ある空間を実現します。

店内の購入出来るインテリアvintage & original interior

■ TOPSO との協業 - 店内家具の購入も可能に 家具ブランド「TOPSO」との取り組みにより、店内で使用する家具の一部はそのまま購入いただく ことが可能です。“体験した空間をそのまま自宅に”という新しい購買体験を提供します。

topso https://topso.jp

Pudding \605 Caffe e llatte \770

■ 気鋭のアドバイザー陣が参加

・鈴木啓太郎氏(CAMELBACK RICH VALLEY / Good Good not Bad / LAMBERT) ・猿丸浩基氏(PIZZA SLICE / ARC)飲食シーンを牽引する両氏がアドバイザーとして参画。 ブランド開発からメニュー監修まで、随所にこだわりを反映しています。

vintage ＆ original interiorvintage & original interior

■ 本プロジェクト「over the central」の内装デザインを鈴木良氏、鈴木あゆみ氏(ATMA/AtMa

inc.)が担当。ATMA inc https://atma-inc.com ファッションストア、カフェ、レストランなどの空間デザインを中心に、インスタレーション、ウィンド ウディスプレイ、家具・プロダクトなど領域を横断して活動している。

Open sandwich double \1,320Banana cake \440

■ 幅広いフード展開 コーヒーだけでなく、ワイン、オープンサンド、デザート、

アイスクリームなど、カフェとしての食事メ ニューも充実したラインナップを提供します。

original cap \6,930oval plate / 3size \1,100 \1,650 \1,980

■ オリジナルグッズを展開

ブランドロゴを配した T シャツ、キャップ、エプロン、カトラリーなど、CAFÉ の世界観を持ち帰るこ とができるオリジナルグッズも販売予定です。

【店舗概要】

アドレス: 〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目5－17 三栄西心斎橋ビル 3F

店舗名: over the central(オーバー ザ セントラル)

Instagram: overthecentral

OPEN: 2026年5月16日(土)

場所: 大阪府・心斎橋

運営:株式会社: PLAY PRODUCT STUDIO

事業形態: CAFÉ