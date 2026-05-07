話題の『プロレス思考』シリーズ2作、読者の要望に応え5月7日Kindle版解禁

BBドライビングフォース株式会社

BBドライビングフォース株式会社（東京都中央区）代表であり、人間×AI共進化ストラテジストの藤本英樹は、2026年3月18日に刊行した『プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知』、および4月14日に刊行した続編『知まみれのリング――プロレス思考２』の2作品を、読者からの強い要望を受け、2026年5月7日にKindle版として同時リリースいたします。

■ ペーパーバック版で各界から好評。満を持して電子版へ

「プロレス思考」シリーズ2冊同時Kindle化

両作品はペーパーバック版発売後、

- Amazon現代思想カテゴリ上位ランクイン- プロレスファン・ビジネスパーソン・経営層・HR領域から高評価- 「ロジカルシンキングだけでは限界を迎えた時代への新たな知的フレーム」として注目- プロレス、哲学、AI、人的資本経営を横断する異色の知的書として話題

を獲得。特に第1作『プロレス思考』は、「プロレスこそ究極のビジネススクール」という大胆な切り口が支持され、第2作『知まみれのリング』では、AI時代における「身体知」「痛み」「実存」への深い考察が評価されました。

今回、

「電子版でも読みたい」

「通勤中や移動中にKindleで読みたい」

という多数の読者ニーズに応える形で、シリーズ2冊を同時Kindle化します。

■ Kindle化の意義：より多くの読者へ“リングの知”を届ける

生成AI・AGIの進化、組織変革、社会不安が加速する現代。

BANI時代を生き抜くためには、従来の合理性だけではなく、

- ナラティブ- 身体知- 越境思考- フルスペクトラム・シンキング

が求められます。

『プロレス思考』シリーズは、こうした時代に必要な新たな思考法を、プロレスという一見異端のフィールドから抽出し、ビジネス・哲学・教育へ応用する試みです。

■ シリーズ概要

第1作『プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知』

- BANI時代における新たな思考法「プロレス思考」を体系化- ロジカルシンキングの限界を超える“とんぱち”思考- ビジネス・哲学・教育への応用

第2作『知まみれのリング――プロレス思考２』

■ 著者コメント

- AIには到達できない「身体知」「痛み」「老い」「実存」を深掘り- プロレスを“世界のシミュレーター”として再定義- 人間性の最後の砦を提示拡張していく「リングの知」

ペーパーバック版への予想を超える反響、そしてKindle化への多くのご要望に心より感謝いたします。

本シリーズは、AI時代において人間が何を武器に生きるべきかを問い続ける試みです。

Kindle版によって、より多くの方が“リングの知”へアクセスしやすくなることを願っています。

――プロレスしか、勝たん。

■ 関連プレスリリース

『プロレス思考』初版リリースページ

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000156111.html）

『知まみれのリング』初版リリースページ

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000156111.html）

■ Kindle版発売情報

発売（配信開始）日：2026年5月7日

書籍：

1.『プロレス思考――BANI時代のナラティブを導く・リングの知』

- Amazon Kindleストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX36VTQY- プロモ動画（YouTube）：https://www.youtube.com/shorts/bScfO1iWj3I

2.『知まみれのリング――プロレス思考２』

■ 著者プロフィール

- Amazon Kindleストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2YKWLN- プロモ動画（YouTube）：https://www.youtube.com/shorts/7tIh-noVLuw

藤本 英樹（ふじもと ひでき）

AI×人間共進化ストラテジスト／HRアーキテクト

BBドライビングフォース株式会社 代表取締役

AI、BANI、人的資本経営、哲学、プロレスを横断しながら、AI時代における新たな思考フレームを提唱。

■ 会社概要

読んでみな、飛ぶぞ？

商号：BBドライビングフォース株式会社（BB Driving Force Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD.6F

代表者：代表取締役 藤本 英樹

設立：2024年7月

事業内容：各種研究調査業務、各種コンサルティング業務、各種コンテンツ企画等

URL：https://bb-drivingforce.com