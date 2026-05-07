私立恵比寿中学・真山りか、自分史上最高の「魅せ幅」を収録した写真集発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、２０２６年７月２２日（水）に『真山りか（私立恵比寿中学）写真集』を発売いたします。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

今年で結成17周年を迎えるアイドルグループ・私立恵比寿中学（通称＝えびちゅう）の、グループ最年長である真山りかの2nd写真集。

撮影の舞台は微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿や、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な彼女を写し出しました。

とにかくひたむきにアイドル活動に取り組み、小さな体で結成当初からパワフルに輝き続けられるほどストイックに自分を磨き続けてきた彼女の「今」をおさめた写真集を、20代最後の年に刊行。

また初解禁となる水着やランジェリーカットなど、今まで見せたことのないドキッとするシーンも必見！

◆本人コメント

念願の2nd写真集を出すことができてとても嬉しいです！ 今回、初めての水着に挑戦しました。じつは水色の水着は最初の撮影で、その後の撮影のことも考えて海には入る想定ではなかったのですが、あまりにも海が好きすぎて気がつけば……（笑）。大はしゃぎで楽しかったです。

また、私の希望でタイらしいスポットへ観光にも行きました。なかなかしないツインテールもして浮かれ気分でした！ えびちゅうファミリーの皆さんは懐かしく感じるような巨像とのカットもあります。

これまでの真山りかを感じてもらえるようなアイドルである私と、これからを感じていただけるような柔軟さをもった等身大の姿を見ていただきたいです。お楽しみに！

＜書誌データ＞

書名：真山りか（私立恵比寿中学）写真集（タイトル未定）

定価：３,２００円＋税

発売日：２０２６年７月２２日（水）

撮影：東京祐

◆本人登壇のイベント開催！

7/20（月）真山りか＠HMVエソラ池袋（東京）

7/25（土）真山りか＠TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）

★そのほかオンラインイベントも実施予定

＜特典内容＞

■１冊券

・サインなし写真集１冊を本人よりお渡し

・会場限定ブロマイド１枚をスタッフよりお渡し（全３種類からランダム）

■３冊券

・サイン入り写真集１冊（事前サイン本）にその場で宛名を入れて本人よりお渡し

・サインなし写真集２冊をスタッフよりお渡し

・会場限定ブロマイド２枚をスタッフよりお渡し（全３種類からランダム）

■５冊券

・サイン入り写真集１冊（事前サイ-ン本）にその場で宛名を入れて本人よりお渡し

・サインなし写真集４冊をスタッフよりお渡し

・会場限定ブロマイド３枚（全３種コンプリート）

・会場限定特製ポスター

・２ショット（スマートフォン撮影）

※ポスター・ブロマイドの絵柄は会場によって異なります。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐