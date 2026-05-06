【春日井】地域の健康を支えて20年。「テニスラウンジ春日井」が感謝の祝祭キャンペーンを5月より始動

株式会社テニスラウンジ20年間の「ありがとう」を込めて。春日井の街に新しい活気を。

1987年の創業以来、全国で「テニスを通じた健康と交流」をプロデュースしてきたテニスラウンジグループ。春日井校は地域密着のスクールとして、これまで延べ数千人の健康をサポートしてきました。今回の20周年では、「通うのが楽しみになる空間」をコンセプトに、清潔感あふれるラウンジ、そして街を彩る新しい外観デザインを導入。

20年前から通ってくださる方も、今日から始める方も、等しくワクワクできる空間を追求しました。

「はじめて」が一生の趣味に変わる、テニスラウンジの魔法

テニスはハードなスポーツだと思っていませんか？テニスラウンジ春日井は、そのイメージを覆します。

「はじめて」にどこよりも強い

独自の初心者専用カリキュラムにより、運動が苦手な方でも初日からラリーの楽しさを体感いただけます。

親子・三世代で楽しめる

4歳のお子様からシニアまで、同じ施設内でそれぞれのレベルに合わせたレッスンを同時に開催。家族の絆も深まります。

雨でも、日焼けでも安心

インドア特化の施設だから、突然の雨や強い紫外線、猛暑も関係なし。

常にベストコンディションで運動が楽しめます。

現場コーチの想い：お客様一人ひとりが主役です

「20周年という歴史は、お客様一人ひとりとの思い出の積み重ねです。今回のリニューアルで、さらに気持ちよく、さらに楽しくレッスンを受けていただける環境が整いました。

私たちは単に技術を教えるだけでなく、皆様の日常がテニスを通じて少しでも明るく、健康になるよう、心からのホスピタリティで伴走します！」

【20周年大感謝】特別な20周年記念キャンペーン開催！

新しいスタートを全力で応援する、今だけの限定特典です。

【初期費用がすべて0円！】

入会金（通常5,500円）→ 0円

初年度年会費（通常3,300円）→ 0円

初月受講料（最大12,100円）→ 0円

【先着50名様限定！選べるご成約プレゼント】

１. 無料レッスンチケット2枚

（もっと練習したい方に！）

２. ジュニア用ラケット

（お子様のテニスデビューを応援！）

【まずは体験！】

体験レッスン1,000円（税込）で受付中。

手ぶらでの見学も大歓迎です！

【店舗概要：テニスラウンジ春日井】

所在地：愛知県春日井市西高山町2-1-2

アクセス：https://www.google.com/maps?q=テニスラウンジ春日井(https://www.google.com/maps?q=%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95)（駐車場完備）

営業時間：平日 10:00-21:00

土 10:00-20:30 / 日 10:00-17:00

休講日：毎週月曜日

設備：全天候型インドアテニスコート 2面

詳細・予約：https://tennislounge.com/kasugai/

【会社概要・お問い合わせ先】

■ 株式会社テニスラウンジ

代表者：代表取締役 江口 夏樹 / 代表取締役 海道 俊也

設立：1987年12月14日

本社：愛知県名古屋市中区新栄一丁目16番5号 レジデンスTL新栄101号室

事業内容：テニススクール・ウェルネス施設の運営

URL：https://tennislounge.com/

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社テニスラウンジ 広報部

担当者：大澄（おおすみ）

メール：y.osumi@tennislounge.com