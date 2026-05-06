【VTuber×リアル】“会いに行けるアイドル”VTuber「らびぱれ!!」オフラインイベントを5月30日(土)開催

株式会社Blackbox

会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」を運営する株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）は、所属アイドルユニット『らびぱれ!!』によるオフラインイベント「らびぱれ!!ライブ後夜祭 ~ 狗森よもぎバースデー2026 ~」を、2026年5月30日（土）に水道橋Wordsにて開催いたします。

■ バーチャルを超越した「2.5次元」の会いに行ける体験

VTuberという枠組みでありながら、毎月、モニター越しではないリアルの姿でステージに立つオフラインライブを敢行。バーチャルとリアルが交差する「2.5次元」の現場で磨き上げられたパフォーマンスは、常に会場を熱狂の渦に巻き込みます。

また、日々の活動においても、毎月主催するオンラインの歌枠リレーを通じてファンとの深い絆を育んでいます。配信で積み上げた熱量が、そのままダイレクトにライブ会場の盛り上がりへと直結する--この「距離の近さ」こそが、ラブボックスおよび「らびぱれ!!」が提供する唯一無二のアイドル体験です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=moYoLzpQ5QU ]

5/2公開らびぱれ!!【オリジナル楽曲】ノイズキャンセル【会いに行けるアイドルVTuber / らびぱれ!!】

■ イベントの見どころ：後夜祭 兼 バースデーの特別構成

本イベントは、5月10日に開催されるらびぱれ!!単独ライブの熱狂を振り返る「後夜祭」であると同時に、メンバー・狗森よもぎの誕生日を祝うスペシャルなプログラムとなっています。

5月2日には、狗森よもぎ自身が作詞を手がけた「らびぱれ!!」待望の新曲MVが公開されたばかり。

クリエイティブな才能を開花させている彼女のバースデーを、ファンの皆様と共にリアルでお祝いする特別な一日をお届けします。

■ イベント情報

イベント名： らびぱれ!!ライブ後夜祭 ~ 狗森よもぎバースデー2026 ~

日程： 2026年5月30日（日）

時間：開場 11:30 ／ 開演 12:00（※開場15分前より整列開始）

会場： 水道橋Words（東京都 文京区 本郷 1-13-1 COAビル B1）

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト：https://lovvebox.zaiko.io/e/rabiyomo2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/rabiyomo2026)

公式LINE・最新情報

ライブの最新情報や、ここだけの限定コンテンツを配信中。

・らびぱれ!!公式：https://lin.ee/sXkMbFz

・葵空かのん：https://lin.ee/Rki6TZ2

・狗森よもぎ：https://lin.ee/P3GWyvJ

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

会社概要ラブボックスについて

■ アイドルプロダクション「ラブボックス」について

株式会社Blackboxが運営する、「会いに行ける」をコンセプトにした次世代アイドルVTuberプロダクションです。バーチャルキャラクターとしての配信活動に加え、自社主催のリアルライブを毎月開催。

オンラインとオフラインの感動を融合させ、ファンと共に成長し、共に熱狂を作る「共創型エンターテインメント」を追求しています。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/