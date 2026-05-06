私は祈る。この愛が死んでしまうことを。傷を抱えた皇女と、感情を閉ざした貴公子。運命に抗うロマンスファンタジー

株式会社カカオピッコマ

・皇帝の不倫によって生まれた皇女と、義務に縛られた東部の貴公子が交差する、

女性向けロマンスファンタジー

・疎外と虐待の過去を抱えた二人が、愛と宿命の狭間で揺れる切なる物語

・「忘れられた野原」作品ページ：https://piccoma.com/web/product/201579

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作『忘れられた野原』（原作：Kim Suji／漫画：Spoon／出版社：Spoon Studio）を2026年5月6日（水）より独占配信開始いたします。

皇帝の不倫によって生まれた悲運の皇女、タリア・ロエム・グルタ。

無関心な親、敵対する異母兄姉、そして彼女を蔑む使用人たちに囲まれ、タリアは幼いころから孤独の中で生きてきた。近づく者を警戒し、攻撃することでしか自分を守れない。それが彼女の生き方だった。

そんな彼女を、唯一無防備にさせる存在が現れる。

東部の貴公子、バルカス・ラエドゴ・シアカン。皇室の忠臣として、そして大公家の次期当主として完璧さを求められ、感情を押し殺して生きてきた男。彼が前皇后との約束を守るために選んだ婚約相手は、タリアの異母姉アイラだった。

叶うはずのない想い。壊れていく心。

絶望の淵に立たされたタリアの感情は、やがて予期せぬ転機を迎える。

これは、疎外された二人が出会い、愛と宿命に抗う物語。ぜひピッコマでお楽しみください。

@Kim Suji,Spoon「忘れられた野原」

原作：Kim Suji

漫画：Spoon



皇帝の不倫の子として疎まれ、孤独に育った皇女タリア。

彼女の前に現れたのは、義務と名誉に縛られ感情を封じた貴公子バルカスだった。

しかし彼は、タリアの異母姉アイラの婚約者。決して報われない想いと知りながらも惹かれ合う二人は、それぞれの傷と向き合いながら運命に抗おうとする。

絶望の中で芽生える愛が、やがて皇室を揺るがす選択へと繋がっていく。

「初回20話一挙公開／毎週水曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/201579

【作家紹介：Kim Suji】

15歳でウェブ小説家としてデビューし、「2020年ウェブ小説大賞」などを受賞した、ベストセラー作家。

疎外された人々の成長と愛を描く繊細な作風と壮大な世界観で支持を集めている。

「オークの木の下」は米国Amazonで1位を記録するなど、グローバルに人気を博している。

【作家紹介：Spoon】

「ある日、お姫様になってしまった件について」のコミカライズ作家としてデビュー。

繊細な作画と魅力的なキャラクター表現で注目を集めた。

同作は昨年アニメ化され、世界的に大きな人気を獲得した。

次回作として、ドラマ原作の「キング・ザ・ランド」のコミカライズも手がけ、話題を集めている。

ピッコマについて

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