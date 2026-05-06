【参加無料・5/13開催】価格競争から脱却し“選ばれる理由”を創る。EC支援4社による共催ウェビナーを開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『競争しないECのつくり方 ― 差別化された商品戦略の設計論』を2026年5月13日（火）14時から開催いたします。

株式会社LeaguE、株式会社Nint、GMOペパボ株式会社、株式会社WUUZYの4社・各分野のスペシャリストが4つのセッションを通じて、売れるための戦略設計・具体策を提示します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/09/20260513_1/)

セミナー概要

☑値下げをしても売上が伸びない。

☑広告をかけても、結局は似た商品との比較で終わってしまう。

このような“価格でしか選ばれないEC”から抜け出すためには、商品の強み、ターゲット、販売チャネル、顧客体験を一貫して設計し、「選ばれる理由」を明確にすることが重要です。

本セミナーでは、競争の激しい市場で消耗するのではなく、価格ではなく価値で選ばれるECをどのようにつくるのかを、商品設計・ポジショニング・発信・運営体制の観点からお伝えします。

セミナー内容

第1部｜株式会社LeaguE（14:05～14:30）

ゼロからの開発リスクを抑えつつ、実績ある海外ブランドの独占販売権を活用して市場を切り拓く手法を解説。クラウドファンディングを用いた市場性検証から本格展開までのステップを公開します。



第2部｜株式会社Nint（14:30～14:55）

ECモールの市場データを活用し、価格レンジごとの競合密度や、需要があるのに供給が追いついていない「空白地帯」を可視化。感覚に頼らない、データに基づいたポジショニングの見つけ方を伝授します。



第3部｜GMOペパボ株式会社（14:55～15:20）

モールとは異なる「自社EC」ならではの強みを活かしたファン化戦略を解説。ブログやSNSを通じたストーリー発信と、AIを活用した効率的な運用事例を紹介します。



第4部｜株式会社WUUZY（15:20～15:45）

「なぜ売れないのか」を構造的に紐解き、競争を回避するポジションを意図的に作るための戦略を公開。それを再現性高く実行するための組織・人材設計の重要性についても詳しくお伝えします。

こんな方におすすめ

- 値下げやキャンペーンに頼らないと売れず、利益が残りにくいと感じている方- 競合と似た見え方になってしまい、「選ばれる理由」をうまく打ち出せていない方- 商品の強みやターゲットが曖昧で、売上の伸び悩みに課題を感じている方- 自社ブランドとしての価値を高め、価格ではなく価値で選ばれるECをつくりたい方- 商品設計・ポジショニング・顧客体験まで含めて、事業全体を見直したい方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/09/20260513_1/)

登壇者

第1部（14:05～14:30） 株式会社LeaguE

永山 大地（ながやま だいち）

株式会社LeaguE 取締役副社長

海外ブランドの独占販売権を活用したEC新規事業の進め方

第2部（14:30～14:55） 株式会社Nint

田中 大輔 （たなか だいすけ）

株式会社Nint

マーケティングディビジョン マーケティングユニット

差別化の”空白地帯”は、ECモールのデータで見える。

- Nintが解き明かす、競合と横並びにならないポジションの見つけ方

第3部（14:55～15:20） GMOペパボ株式会社

佐々木 芽（ささき めい）

GMOペパボ株式会社

EC事業部 ソリューションチーム サブマネージャー

価格で戦わないために、発信できるECを選ぶ

― カラーミーショップで実現するファンづくりの設計論

第3部（15:20～15:45） 株式会社WUUZY

飯塚 強（いいづか つよし）

株式会社WUUZY

マーケティンググループ チームリーダー

競争しないECのつくり方｜売上を伸ばす“差別化商品戦略×人材設計”とは

開催概要

日時：2026年5月13日（水）14:00～15:45

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/09/20260513_1/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com