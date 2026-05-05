母の日ギフト、予算3,000円以下で物価高対策。お財布にもやさしい、お手頃価格の母の日ギフトをランキング化。「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算3,000円以下版」を公開。

Groov株式会社

母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の最新動向として、

予算3,000円以下に絞った「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10」を発表いたしました。

物価上昇が続く中でも、価格を抑えながら満足度の高いギフトを選びたいというニーズが高まっており、“賢く選ぶ母の日ギフト”の新たなトレンドが見えてきています。

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算3,000円以下版

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/(https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/)

物価上昇が続く中、母の日ギフト選びにも変化が見られています。母の日情報メディア「母の日.me」は、2026年の最新動向として、予算3,000円以下に絞った「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10」を発表しました。今回のランキングからは、“価格を抑えながらも満足度を高めたい”という消費者のリアルなニーズと、「賢く選ぶ母の日ギフト」の新しいスタンダードが浮き彫りとなっています。

■なぜ今「3,000円以下」が選ばれるのか──“4,000円の壁”と戦術的節約

今回のランキングから見えてきたのは、単なる節約志向ではなく、「予算は守りつつ中身で調整する」という消費者の戦略的な購買行動です。

母の日.meが行った、2026年母の日のアンケート調査によると、ギフト予算の最多価格帯は「4,000～5,000円未満」となっており、多くの人にとって“4,000円前後”がひとつの基準となっています。

【2026年版】母の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（母の日に関するアンケート調査）

一方で、物価上昇の影響を受ける中でも「予算は変えないが内容で調整する」と回答した層が3割以上存在しており、消費者は単純に支出を減らすのではなく、価格と価値のバランスを見極めながら選択していることがわかります。

【2026年版】昨今の物価上昇は、母の日ギフトの予算や選び方に影響ありそうですか？（母の日に関するアンケート調査）

こうした背景から、「4,000円未満で満足度の高いギフト」を求める動きが強まり、今回のような“3,000円以下”の価格帯に注目が集まっています。

今回のランキングでも、フラワーギフトやスイーツ、実用アイテムなど、価格を抑えながらも見た目の華やかさや実用性を兼ね備えた商品が上位にランクインしており、「安さ」ではなく「納得感」で選ばれている点が特徴です。

2026年の母の日は、「高いものを贈る」から「ちょうどよく、気持ちが伝わるものを選ぶ」へ。限られた予算の中で最大の満足を実現する、“スマートなギフト選び”が主流となっています。

【2026年度】母の日に関するアンケート調査

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【2026年版】母の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（母の日に関するアンケート調査）：

https://hahanohi.me/survey128/

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算3,000円以下版

【1位】コスパで選ばれる。華やかさ満点の母の日フラワーギフト

ボリューム感とコスパの良さが魅力のBunBun!Beeのフラワーギフト。季節の花をバランスよくアレンジし、華やかで見応えのある仕上がりでお母さんの心を明るく彩ります。手頃な価格ながら満足度が高く、「お値段以上」との声も多い人気アイテムです。母の日の感謝の気持ちをしっかり伝えられる、安心して選べる定番ギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank1

店舗名：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

価格：1,999円～

【2位】選べる20色 満足5号サイズのカーネーション＆どら焼きセット

20種類の中からお母さんの好きな色が贈れるカーネーション＆どら焼きセット。5号鉢のお花は蕾も多く、母の日が終わってもしばらく楽しむことができます。毎年リピートする方も多い大人気のフラワー＆スイーツセットです。

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店舗名：おいもや

価格：2,998円～

【3位】選べる20種 定番カーネーション

母の日の定番として毎年人気のカーネーションギフト。赤やピンクをはじめ、選べる豊富なバリエーションからお母さんの好みに合わせて選べるのが魅力です。5号鉢で見応えもあり、お部屋を華やかに彩ります。メッセージカード付きで、感謝の気持ちもしっかり伝えられる一品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank3

店舗名：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

価格：2,999円～

【4位】選べる特典が嬉しいカーネーション＋スイーツギフトセット

はなやかなカーネーションと人気スイーツが一度に楽しめる、母の日にぴったりの贅沢ギフトセット。存在感のある5号鉢のカーネーションは、お部屋を明るく彩り、感謝の気持ちを華やかに演出します。さらに、どら焼きやGODIVAなど選べるスイーツ付きで、特別なひとときをお届け。見た目の美しさと美味しさを兼ね備えた、心に残る母の日プレゼントです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank4

店舗名：Fleur Town 吉本花城園

価格：2,998円～

【5位】王様の足枕 母の日ギフト特別仕様

お花以外の実用性のあるギフトで上位常連。ふんわり柔らかキモチいい超極小ビーズ素材の足まくらは、そっと足をのせるだけで、ゆったりリラックス。独特なムニュムニュとした柔らかい超極小ビーズ素材だから、足に負担をかけることなく、ぴったりフィットして癒してくれます。母の日限定のラッピングにももちろん対応。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank5

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,998円～

【6位】13種から選べる鉢ギフト

カーネーションをはじめ、マーガレットやマダガスカルジャスミンなど多彩なお花から選べる、華やかな母の日ギフト。上品で可愛らしい花鉢は、お部屋を明るく彩り、贈るだけで特別なひとときを演出します。年代を問わず喜ばれる安心の定番スタイルに加え、おしゃれなデザインも魅力。感謝の気持ちをしっかり届けられる、母の日にぴったりのフラワーギフトです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank6

店舗名：FlowerKitchenJIYUGAOKA

価格：2,380円～

【7位】京野菜を堪能できるお茶漬け＆お吸物ギフト

京都三条のお茶漬けやお吸い物を扱う「京洛辻が花」のお茶漬けとお吸いものセット。モナカのかわいいお花の中からあらわれるのは、京料理ならではの繊細な味わいが楽しめるフリーズドライの具材がたっぷりとはいった上品なお茶漬け＆お吸物。和食好きのお母さんにプレゼントしたいギフトです。

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店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：2,650円～

【8位】野菜をMOTTO スープ 2個 ギフトセット

国産野菜を使って栄養たっぷり！体に優しいスープ。お母さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、「まだまだ元気でいてね」というメッセージとともに野菜習慣を贈って健康をプレゼント。国産野菜を使って栄養たっぷり。保存料、うま味調味料、着色料不使用の安心無添加ギフト。とってもヘルシーな野菜スープは優しい気持ちを贈るギフトにぴったりです。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank8

店舗名：野菜をMOTTO 楽天市場店

価格：2,780円～

【9位】贅沢な和のスイーツ あんぽ柿

じっくりと自然の甘みを引き出した、果肉たっぷりのやわらか干し柿。ゼリーのようなとろける食感と、濃厚な果実の甘さが、ひと口ごとに心を癒してくれます。保存料・着色料不使用で、体にもやさしい和スイーツです。上品な味わいと、見た目の美しさを兼ね備えており、義母への母の日ギフトとしても最適。気を遣わせない贈り物として選ばれています。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank9

店舗名：ふみこ農園グルメとスイーツギフト

価格：2,880円～

【10位】カーネーションタオル 絢爛

お花のような華やかさと、日常で使える実用性を兼ね備えた今治タオルのギフトセットです。まるでカーネーションの花束のように見えるデザインでありながら、実際はふんわりとした今治タオルというサプライズ感が魅力。見た目の華やかさと使いやすさを兼ね備え、「もらって嬉しい・使って嬉しい」を叶えます。お花だけで終わらない、長く使えるギフトとして、感謝の気持ちをやさしく届けられる母の日にぴったりの一品です。

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under/#rank10

店舗名：今治直送タオル通販HACOON

価格：2,979円～

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算3,000円以下版

https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under(https://hahanohi.me/gift-ranking-3000under)

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「価格」ではなく「納得感」で選ばれる時代へと移行している点です。

限られた予算の中でも、相手に喜ばれる価値をどう実現するかという視点が重視されており、“無理をしない範囲で、気持ちをしっかり届ける”ギフト選びが広がっています。

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 29,325件、成果報酬成約件数 965件

調査期間：2026年4月1日～5月3日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.me メディア概要

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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取材について

メール： groov-info@groov.co.jp

メールフォーム： https://www.groov.co.jp/contact/

電話： 04-7167-3043

担当者名：グルーヴ(株)田口