全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は『転生したらスライムだった件』とコラボした新作リアル脱出ゲーム『閉ざされたテンペストダンジョン(異世界迷宮)からの脱出』を、2026年4月9日(木)よりスタートいたしました。さらに開催を記念し、イベントのメインビジュアルポスターが当たるSNS投稿キャンペーンを実施いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tensura2026/

■まさに異世界転生！ 自分だけの「ユニークスキル」で脱出を目指す！

本イベントの特徴は、リアル転生体験を味わえる点です。参加者は、不運な事故でリムルと同じように異世界へ転生。自分だけの「ユニークスキル」を獲得し、仲間と共に封印された洞窟からの脱出を目指します。 訪れた参加者からは、「スキルを使ったり仲間と協力したりして謎を解くのが王道ファンタジーぽくて楽しい」「録り下ろしボイスも豪華でよかった」など、ご好評の声をいただいております。

▼イベントの様子

■コラボフード＆限定グッズにも注目

またイベント以外にも、作品の世界観に浸れるコンテンツが充実。東京ミステリーサーカスで販売中のコラボフードである「転生したらフロートになっちゃった件」には「爽やかでおいしい！」「リムル様の顔がかわいい」といったコメントも寄せられています。

▼コラボフード

イベント開催会場で販売しているグッズにも注目。SNS上では「帰宅後もまだ謎が解ける贅沢」「『なんでもリムルになっちゃうステッカー』の使い道に悩む（笑）」といった投稿が見られ、イベントの余韻が自宅まで続いています。

▼オリジナルグッズ

ここでしか手に入らない！ メインビジュアルポスターが毎月10名に当たる！

イベント開催を記念し、期間中『閉ざされたテンペストダンジョン(異世界迷宮)からの脱出』に参加した感想を「#転スラ脱出」をつけてXまたはInstagramに投稿すると、毎月10名にイベントのメインビジュアルポスターが当たるSNS投稿キャンペーンを開催いたします。ここでしか手に入らない当イベントの描き下ろしイラストのポスターが入手できる大チャンス。この機会にぜひご応募ください！

リアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン(異世界迷宮)からの脱出』は現在開催中の東京ミステリーサーカスでの公演に加え、5月2日(土)からオルガホール(岡山)でもスタート。その後、北海道、大阪、福岡、愛知の全国6都市で開催します。お近くの会場でぜひご参加ください！

リアル脱出ゲーム×転生したらスライムだった件『閉ざされたテンペストダンジョン(異世界迷宮)からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/tensura2026/ ◼︎ストーリー リアル脱出ゲームに参加するために胸を躍らせ会場にやってきたあなたは、不運な事故に遭い、意識を失ってしまう。 目を覚ますとそこは見知らぬ洞窟だった。その洞窟で出会ったリムル＝テンペストの一行と話すうちに、あることに気がつく。 どうやらあなたは事故で死んだのち、この異世界に魔物として転生してしまったようだ！ そのとき、何者かによって洞窟に封印の術がかけられる。このままでは二度とこの洞窟から出ることができなくなってしまう。 あなたの武器は、転生して手に入れたスキル「謎解者(ナゾヲトクモノ)」。 スキルを駆使しながら、一緒に閉じ込められたリムルたちと協力し、封印された洞窟から脱出することができるのか？

◼︎プレイ形式 所要時間：120分(制限時間：60分) 参加人数：最大6人 会場：屋内(ホールサイズ) ◼︎開催会場、日程 【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ(小ホール) 2026年4月9日(木)～6月21日(日) 【岡山】オルガホール 2026年5月2日(土)～5月4日(月祝) 【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店 2026年5月15日(金)～6月7日(日) 【大阪】リアル脱出ゲーム南堀江店 2026年6月25日(木)～7月26日(日) 【福岡】リアル脱出ゲーム福岡店 2026年7月31日(金)～9月6日(日) 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 2026年9月10日(木)～10月12日(月祝) ◼︎チケット販売スケジュール 好評販売中 ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,700円 グループチケット(1～6人)：1人あたり3,400円(合計20,400円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：4,000円 グループチケット(1～6人)：1人あたり3,700円(合計22,200円)

〈特典付きチケット情報〉 「リムルの暴食之王(ベルゼビュート)ポーチ」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。 すべての前売チケットは、+ 3,000円(税込)で特典付きチケットに変更して購入可能です。

※当日チケットも販売。チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作 SCRAP ©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会 ©SCRAP

〈補足情報〉「転生したらスライムだった件」とは

『転生したらスライムだった件』は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。TVアニメ『転生したらスライムだった件』第1期は2018年10月より2019年3月までTOKYO MXほかでTV放送された。 更に2021年には、1月から3月までTVアニメ第2期の第1部、4月から6月までスピンオフコミックのアニメ化作品『転生したらスライムだった件 転スラ日記』、7月から9月までTVアニメ第2期第2部と、9ヶ月連続でTV放送。 そして2022年11月25日に『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が全国公開され、国内動員数100万人超、興収14億円を記録する大ヒット。 WEB小説『転生したらスライムだった件』の連載開始10周年を記念して、2023年2月20日に「転スラ10thプロジェクト」が始動。プロジェクトの一環として、 2023年11月1日に、完全新作アニメーション『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』全3話の配信がスタート。 そして、2023年12月16日には、シリーズ初の大型イベント「転生したらスライムだった件 転スラ10thライブ」が松戸・森のホール21にて開催。さらに、2024年4月から同年9月にはTVアニメ第3期放送。第3期最終話放送後、劇場版第2弾&TVアニメ第4期の制作が決定。そして『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の公開が2026年2月27日(金)に決定。 原作コミック「転生したらスライムだった件」(講談社「月刊少年シリウス」連載中/漫画:川上泰樹、原作:伏瀬、キャラクター原案:みっつばー)は、小説投稿サイト「小説家になろう」で10億PV(ページビュー)を突破した、伏瀬氏による同名人気小説のコミカライズで、コミック、小説、スピンオフ作品など関連書籍の全世界シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。(2025年6月現在) ※「小説家になろう」は、株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です 『転スラ』ポータルサイト:https://www.ten-sura.com/ 公式X:https://x.com/ten_sura_anime 公式Instagram:https://www.instagram.com/tensura_official/ 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@ten_sura_anime

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine