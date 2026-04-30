医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年5月12日（火）にホロニクス公開医学講座「運動を始める５つのポイント！夏に負けない体づくり 腰痛予防から始めるやさしいトレーニング」を開催します。本講座では、身体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」を軸に、無理なく始められる運動習慣の5つのポイントと実践プログラムのひとつである腰痛予防体操を実施します。

腰痛予防から始める運動の５つのポイント解説

夏の急激な暑さに体が適応できないことによる体調不良や、活動量の低下による運動不足は、多くの人にとって身近な課題です。こうした背景から、暑さに体を慣らす暑熱順化と、日常的な運動習慣の確立が重要視されます。 本講座は、これらの課題に対応する取り組みとして、ホロニクス公開医学講座の一環で開催します。医療と運動の視点を組み合わせ、無理なく取り入れられる方法を紹介し、日常生活に活かせる健康行動のきっかけにつなげます。 本講座では、運動開始時の障壁となりやすい腰痛に配慮したプログラムから始めることで、初心者でも参加しやすい内容とし、運動習慣の第一歩となることを目指します。

医療とフィットネス連携による継続的な健康支援

講師は、医誠会国際総合病院に併設のフィットネススタジオ「MEDICAL FITNESS 24」に所属する田部 真記健康運動指導士が担当します。同施設は24時間利用可能で、高性能マシン21台を備え、医誠会国際総合病院の医師や理学療法士と連携した運動支援を行っています。 MEDICAL FITNESS 24ホームページ https://holonics.net/medicalfitness24/index.php

概要

■テーマ：運動を始める５つのポイント！夏に負けない体づくり 腰痛予防から始めるやさしいトレーニング ■日時：2026年5月12日（金） 14：00～14：30 ■会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン アクセス https://www.mirai-process.org/event_venue.html#map ■講師： MEDICAL FITNESS24 田部 真記 健康運動指導士 ■内容：季節の変化とともに暑さが増し、活動量の低下や夏バテが気になる時期になります。夏本番に備え、今から無理なくトレーニングを始めてみませんか。本講座では、トレーニング効果を高める５つのポイントをわかりやすく解説し、腰痛予防のプログラムから一部を抜粋した実践（約15 分）も行います。初心者の方でも安心してご参加いただけます。 ■参加費：無料 ■予約：参加申込は不要ですが、席を確実に確保されたい方はご予約ください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86-s4cOYkFBUirZJnc4TNwk_jBaolcE7SBPG3kUsAqHzOww/viewform?pli=1

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による