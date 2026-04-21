地方自治体向けに介護予防・地域支援事業の導入・運営支援サービスを提供する株式会社いくよう(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：平野 純)は、全国の自治体の地域支援事業の担当者に向けて、「第10期介護保険事業計画策定」のポイントや、各種支援サービスに関する詳細な説明動画を新たに公開いたしました。





先日発表いたしました、前・医療経済研究機構の中村 一朗の当社への参画、および「令和9年度 サービスご紹介資料」の公開に続き、今回はより具体的な実務の参考となる映像コンテンツをご提供いたします。









■動画公開の背景

次期「第10期介護保険事業計画」の策定に向けて、各自治体では地域の実情に応じた総合事業や生活支援体制整備事業の推進、新たな課題への対応が求められています。当社は、自治体の皆さまが円滑に計画策定を進め、地域課題の解決に向けた具体的な施策を実行できるよう、中村による解説動画を公開する運びとなりました。









■新たに公開した動画コンテンツ

1.「第10期介護保険事業計画策定に向けたポイント」解説動画

今年度より当社に参画した中村 一朗(前・医療経済研究機構)が、第10期に向けた計画策定の重要ポイントを分かりやすく解説しております。計画策定のヒントとしてご活用いただけます。





2.各種支援・受託業務のご説明動画

「短期集中予防サービス導入支援」「就労的活動支援事業支援」「第一層生活支援コーディネーター業務受託」の3つの具体的なサービスについて、詳細にご説明しております。当社のサービス内容をより深くご理解いただける内容となっております。





各動画は下記URLよりご視聴いただけます。

視聴URL： https://service.ikuyou.jp/









■【ご参考】令和9年度 サービスご紹介資料(既報)

当社が自治体さま向けにご提供可能な「地域支援事業」のご支援内容を網羅した最新資料を当社コーポレートサイトにて公開しております。動画と併せてご確認いただけます。





資料URL： https://www.ikuyou.co.jp/service/r9_municipality_service/index.php









■個別のご相談・オンラインミーティングについて

動画や資料内容の詳細なご説明、制度に関する個別のご相談、今年度(令和8年度)からのご支援についても随時承っております。ご希望の自治体さまは、以下の日程調整ツールよりご都合の良い日時をお選びください。オンライン(Zoom)にて、担当者が詳しくご案内させていただきます。

オンラインミーティング日程調整ツール： https://scheduler.zoom.us/ikuyou/press





当社は今後も、専門的な知見と現場視点のサポートを通じて、全国の自治体さまにおける事業推進と地域課題解決の一助となるべく尽力してまいります。









■株式会社いくようについて

商号 ： 株式会社いくよう

代表者 ： 代表取締役 平野 純

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目5番7号 昭和えびすビル602号室

設立 ： 2024年11月

事業内容： 自治体向け介護予防・地域支援事業の導入・運営支援、

社会参加促進サイト「いくよう」の企画・運営

URL ： https://www.ikuyou.co.jp