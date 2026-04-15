株式会社ソアー・マーケティング(本社：東京都目黒区、代表取締役：石塚 翔吾)は、広告クリエイティブ生成・運用支援ツール「AdXpand(アドエクスパンド)」において、新たに企業の広告運用内製化を強力に後押しする「内製化支援プラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。





AdXpand





本プランでは、グーグル出身のプロフェッショナルが初期のアカウント設計や計測環境の構築を代行し、ゼロからの立ち上げ(0→1)をサポートします。さらに、AdXpandのツール機能により、バナー制作から1クリックでの入稿、成果に応じた自動精査・差し替えまでをシステムが完結。これにより、専門知識がない企業でも、毎月アルバイト1人を雇う以下のコストで、プロ水準の広告運用を自社内で実現することが可能となります。









■背景：広告運用の内製化(インハウス化)における高い壁

近年、広告媒体のAIアルゴリズムが進化し、ターゲティングや入札の自動化が進んだことで、広告運用は「専門家だけのもの」ではなくなりつつあります。代理店に支払う手数料(広告費の約20％)や制作費を削減し、その分を広告費に投下して効果を最大化する「内製化」へのニーズが急速に高まっています。





しかし、実際に内製化を進めようとすると、最初のステップである「アカウント設計」や「タグ設定・計測環境の構築」といった初期構築フェーズで多くの企業が挫折しています。また、運用開始後も「クリエイティブの制作・入稿・精査」という日々の業務負荷が高く、PDCAが回らないという課題が存在していました。





そこでソアー・マーケティングは、最も専門知識が要求される「初期構築」をプロが伴走支援し、最も手間のかかる「日々の運用」をツールで自動化する、新しいインハウス支援の形を実現しました。





市場の課題





■AdXpand「インハウス支援プラン」の3つの特長

本プランは、企業が安心して自走できるようになるまで、システムとプロフェッショナルの両面から徹底的に伴走するサービスです。





1. グーグル出身者による「0→1」の初期構築サポート

広告運用において最もハードルが高い初期設定を、グーグル出身の専門家が完全に代行・サポートします。

事業に合わせた最適なアカウント構成の設計から、正確な計測環境の整備、広告アカウントの開設までを実施。さらに、デジタル広告の基礎から実践までを学べる研修動画の提供や、配信施策の全体計画案の策定など、内製化を現実的にスタートするための最短ルートを提供します。





2. 1クリック入稿と「最高設計の自動精査」による運用体制

初期構築を乗り越えた後の日々の運用は、AdXpandが自動化します。

ツール上で成果の出るテンプレートを用いてバナーを作成し、「入稿ボタン」をクリックするだけで配信がスタート。その後は、システムが決められた日数ごとに広告のパフォーマンスを自動で精査します。成果の出ている広告は配信を続行し、成果の出ていない広告は自動で停止、未配信の新しいクリエイティブへと差し替えます。

バナーを作るだけで、勝てる運用パターンをシステムが勝手に再現し、成果を爆発的に伸ばすサイクルを構築します。





3. 毎月アルバイト1人以下の圧倒的なコストパフォーマンス

一般的な代理店運用では、広告費の20％の手数料に加え、バナー制作費やLP制作費など多額のコストが発生します。

AdXpandのインハウス支援プランでは、ツール利用料、月額5万円から利用可能です。これは、毎月アルバイトを1人雇用するよりも低い金額でありながら、プロフェッショナルな広告運用体制を社内に構築できる画期的な価格設定です。





ご利用ステップ

効果





■料金プラン：ミニマム月額5万円から。必要な機能だけ「部分利用」も可能

AdXpandのインハウス支援は、企業のフェーズや課題に合わせて柔軟に組み合わせ可能な料金体系をご用意しています。「まずはバナー制作だけ自動化したい」「運用・精査だけ任せたい」といった部分的な利用も可能で、ミニマム月額5万円から手軽に導入いただけます。

すべてを組み合わせたフルサポート体制でも月額15万円という圧倒的な低コストで、プロ水準の広告運用を実現します。





【月額費用】

(1)ツール費用：月額5万円(1アカウント)

＜内容＞

・静止画および動画バナーの作成(無制限)

・勝ちパターンテンプレートの利用





(2)広告の自動精査：月額5万円

＜内容＞

・広告配信の自動化(結果の確認、効果の低いクリエイティブの停止、新しいバナーへの差し替えを自動実行)





(3)伴走支援費用：月額5万円

＜内容＞

・広告まわりのご相談サポート(週1回)

・月次戦略ミーティングの実施





【初期構築費用】

10万円(※すでに広告アカウントをお持ちの場合は0円)

＜内容＞

・デジタル広告基礎勉強会の実施

・媒体出身者による初動アカウント設計

・初期構築の完全代行(0→1での立ち上げを強力にサポートします)





※すべてを組み合わせたフルサポート体制でも、初期10万円・月額15万円で「最高品質の広告運用」をスタートできます。





料金プラン





■今後の展望：属人化を排除し、すべての企業に「勝つ運用」を

ソアー・マーケティングは、AdXpandを通じて「成果が出るクリエイティブ運用は再現できる」という状態の実現を目指しています。

これまで代理店や一部の専門家に依存していた広告運用を構造化・自動化し、より多くの企業が自社内にノウハウを蓄積しながら、再現性高く事業成長を遂げられる世界を創ってまいります。





ロゴ





■サービス概要

サービス名： AdXpand

URL ： https://adxpand.io/









■会社概要

会社名： 株式会社ソアー・マーケティング

所在地： 東京都目黒区目黒2-9-6 目黒ベガタワー 6F

代表者： 代表取締役 石塚 翔吾

URL ： https://soarmarketing.jp/









■代表経歴

石塚 翔吾

株式会社ソアー・マーケティング 代表取締役

2016年 株式会社サイバーエージェント入社

動画広告を中心とした子会社にて事業責任者を務める

2019年 グーグル合同会社入社

広告主・広告代理店の能力向上支援に従事

2023年 グーグル社内アジアトップセラーに表彰









■お問い合わせ

株式会社ソアー・マーケティング

Email： info@soarmarketing.jp