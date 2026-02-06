1988年にたまプラーザで創業以来、地域に根差したパティスリーとして、世代を超えて多くのお客様に愛されているパティスリー『ベルグの4月』（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2月6日（金）より、『ベルグの4月』のスイーツに使用しているシェフパティシエ愛用のチョコレート2種（NUTTY-スイート／FRUITY-マダガスカル）を使った『タブレットショコラ』を数量限定で発売いたします。

**発売日：2026年2月6日（金）～****ベルグの4月直営店／オンラインショップ**

https://shop.bergue.jp/item-list?categoryId=105631

●NUTTY-スイート

バニラのように甘い香りを持ったカカオ豆とナッツ系のコクを感じるカカオ豆を、複雑にブレンドし砂糖で仕上げました。立体感があり飽きさせない味わいです。

マダガスカル産カカオ豆がもつジューシーな果実感を活かすため、低温でじっくりと焙煎し砂糖で仕上げました。ベリーのようなさわやかな酸味をお楽しみいただけます。

●FRUITY-マダガスカル

**【商品名】****ベルグの4月 タブレットショコラ****【発売日】****2026年2月6日（金）～**※なくなり次第終了**【販売価格】各１袋20g 1,000円（税込）****【販売場所】ベルグの4月店舗 （オンラインショップ/本店/たまプラーザテラス店/南町田グランベリーパーク店）**

**【ベルグの4月】**『地域に根差し、愛されているパティスリー ベルグの4月』

移り変わる季節ごとに、最高の材料を吟味し、パティシエがひとつひとつ丁寧に仕上げたお菓子をお届けしています。フルーツをふんだんに使用したケーキや、神奈川県指定銘菓のマカロン、アントルメグラッセ(アイスケーキ)が人気です。たまプラーザに本店とテラス店の2店舗を構え、2025年3月南町田グランベリーパーク店をOPEN。オンラインショップでは日本全国からご注文を承っています。

https://bergue.jp/https://www.instagram.com/berugunoshigatsu/

**【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】**1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。

https://www.unimat-life.co.jp/https://www.unimat-caravan.co.jp/