こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昨年大好評いただいた“夢のコラボ”が待望の復活！年に一度の“甘じょっぱいしあわせ”で年末年始をハッピーに！「シャカシャカポテト(R) ハッピーターン味」
12月29日(月)から期間限定販売
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、多くのお客様に愛されている「マックフライポテト(R)」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」の「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を、12月29日（月）より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売いたします。
「マックフライポテト」は、長年多くのお客様にご愛顧いただいているマクドナルドの人気メニューの1つです。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニューです。そんな多くの皆さまに愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」に、昨年シャカシャカポテト史上初となる企業コラボレーションとして大好評をいただいた“ハッピーターン味”が期間限定で復活、再登場します。
「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、亀田製菓株式会社の人気商品である「ハッピーターン」の味わいをマクドナルドの大人気商品であるマックフライポテトで再現した商品です。たくさんのファンに愛されているあの“甘じょっぱいしあわせ”な味わいを、シャカシャカポテトで楽しめる夢のコラボレーションとなっております。
昨年の販売時は多くのお客様より大変ご好評をいただいたことで、想定を大幅に上回るスピードで販売終了となったため、SNS等を通して「また販売してほしい」、「もう一度帰ってきてほしい」と、復活販売を希望する多くの声をいただいておりました。その状況を目の当たりにし、マクドナルドも亀田製菓も、皆様からの熱烈なご期待に応えたいと考えて話し合いを重ねた結果、両社の熱い思いで復活が実現いたしました。2026年に50周年を迎えるハッピーターンブランドと、同じく2026年に55周年を迎えるマクドナルド、記念すべき周年イヤーに戻ってきた夢のコラボレーションをお楽しみください。
本商品はマックフライポテトを食べながらも、“ハッピーターン”を食べているような“味の再現”にこだわりました。”ハッピーターン”の風味を再現するために、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じていただけるよう、お米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げたことが、開発のこだわりです。ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない…そんな二つの商品がタッグを組んだ楽しみ方を今年も皆さまにお届けいたします。
世界でも限られた品種のじゃがいものみを使用し、丸ごとカットしているからこそ味わえるマックフライポテトならではのおいしさをお楽しみください。
※一部店舗では販売しておりません
