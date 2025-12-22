¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AOKI¶äºÂËÜÅ¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é2¥õ·î¤ò·Ð¤ÆÇä¾å¹â¡¦µÒÃ±²Á¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤òÄ¶¤¨¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡ª
¡Á¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î½©¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¶äºÂËÜÅ¹¤Ë¤Æ¾å¼Á¥¹¡¼¥Ä¤ò¼è¤ê°·¤¦¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù¤ò¿·Àß¡£AOKI¤¬ÁÏ¶È¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¡Ö¶â¤Î¥¹¡¼¥Ä¡×¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾ÌçÀ¸ÃÏ¥Ö¥é¥ó¥ÉREDA¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶äºÂËÜÅ¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤ÎÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤ÎÌó60¡ó¤ò¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¡¼¥Ä¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶äºÂËÜÅ¹¤ÎÇä¾å¹âÁ°Ç¯Èæ¤Ï108.5¡ó¢¨¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2025/10/4¡Á12/7¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤éË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡
¡¡AOKI¶äºÂËÜÅ¹¤Ï¡¢¶äºÂÀþµþ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤êÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç¤¢¤ê
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤â
Á´ÂÎ¤Î1³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢º£½©Á´ÌÌ²þÁõ¤ò·Ð¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶äºÂËÜÅ¹ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÁÇºà¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¦¥·¥ã¥Ä¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ê¤É¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·Àß¡£ÂçÀÚ¤Ê1Ãå¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇä¾ì¤òÌó1.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡£Á´¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»°ÌÌ¶À¤ò¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥àÁ°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦¥·¥ã¥Ä¤ÏÅ¹ÊÞÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÈÎÇä°÷¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¾¦ÉÊ¡¦´Ä¶¡¦ÀÜµÒ¤òËá¤¾å¤²¤¿·ë²Ì¡¢³«Å¹¤«¤é2¥õ·î¤ÇÇä¾å¹â¤Ê¤é¤Ó¤ËµÒÃ±²Á¤âÁ°Ç¯¤òÄ¶¤¨¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âAOKI¶äºÂËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¸ìÂÐ±þ¤¬½ÐÍè¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¤äÀÜµÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¦Çä¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍËþÂ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AOKI¡Ö¶â¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£REDA¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ä
160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÌçREDA(¥ì¥À)¼Ò¤È³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÇºà(¥â¥Ó¥á¥ó¥È)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£¾å¼Á¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¡£¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¸÷Âô¡£ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢µ¡Ç½À¡¦³×¿·À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¢AOKI¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿°ìÃå
AOKI¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Î©ÂÎË¥À½µ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥í¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢ÂÎ¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½ÃÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Âæ¾ì»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â·¿Êø¤ì¤·¤Å¤é¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
£¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÅçÅÄ½ç»Ò»á´Æ½¤¤ÎÃå¤Æ¸«¤ÆÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡ÖJUNKO SHIMADA JS homme¡×¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢½÷À¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤¿ÃËÀ¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AOKI¶äºÂËÜÅ¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë³µÍ×
¡ÖLIFE¡õWORK STYLE¤ÎAOKI¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿AOKI¶äºÂËÜÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö³¹¤ÎÁí¹çÍÎÉÊÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£³¹¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤È¿Í¤È¤¬·Ò¤¬¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»Å»ö¤«¤é¿ÍÀ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃå¤ëÊý¤òµ±¤«¤»¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¸«Î©¤Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¤ª¸«Î©¤Æ»°ÌÌ¶À¡×
¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏAOKIÅ¹ÊÞ¤Ç½é¤á¤Æ»°ÌÌ¶À¤òÀßÃÖ¡£ÉáÃÊ¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÇØÌÌ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AOKI¤Ï¾¦ÉÊ¥»¥ì¥¯¥È¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥é¥¦¥ó¥¸
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö¶äºÂ¡×¤Î³¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒAOKIËÜ¼Ò¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦ÀÐÄÅ
¢©224-8688 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56¡¡
TEL¡§045-941-3588 / FAX¡§ 045-942-1608
MAIL¡§aokipr@aoki-style.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AOKI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.aoki-style.com/
AOKI¶äºÂËÜÅ¹Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://www.aoki-style.com/shop/store/0157
