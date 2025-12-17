こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣ、「第16回 COSME Week 東京」にSACRANEX®などの藻類由来化粧品原料を出展
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、2026年1月14日（水）〜1月16日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第16回 COSME Week 東京」内の「第16回 化粧品開発展」に「SACRANEX®（サクラネクス®）」などの藻類由来化粧品原料を出展します。
「COSME Week 東京」は日本最大級の化粧品・美容の総合展示会で、4つの専門展で構成されています。当社は、原料、ＯＥＭ、容器パッケージ、研究機器、販促製品、物流など、化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に会する専門展の「化粧品開発展」に出展します。
当社は藻類がもつ創生力を先端科学で引き出した化粧品原料を紹介します。展示のハイライトであるSACRANEXは、日本固有の淡水藻「スイゼンジノリ」から抽出される高分子多糖類を、独自技術で安定供給可能にした原料です。SACRANEXは、特有の繊維状構造により角層表面で三次元ネットワークを形成し、うるおいを抱え込むクッション性の高いバリアを作ることで、乾燥だけでなく、摩擦やマスク、洗顔などの物理的な刺激から肌を保護します。さらに、炎症やアクネ由来の肌荒れ・赤みの抑制にも貢献し、現代のバリア機能強化ニーズに応える多機能原料を提案します。
名称：第16回 COSME Week 東京
期間：2026年1月14日（水）〜1月16日（金） 10：00〜17：00
会場：東京ビックサイト 西1・2・４ホール＆アトリウム（東京都江東区有明3-11-1）
主催：RX Japan株式会社
ＤＩＣブース：WEEK19
公式サイト：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html/
ー 出展製品概要
SACRANEX®
製品紹介ページ：https://www.dic-global.com/ja/products/sacranex/
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ】
DIC株式会社 新事業統括本部 ヘルスケアビジネスユニット
E-MAIL：dic-sg@ma.dic.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
DIC株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-Mail：dic-press@ma.dic.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html/
出展情報ページ
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.dic%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-053abe78-762e-4a07-9bbf-7462ffe927ca.html#/
「COSME Week 東京」は日本最大級の化粧品・美容の総合展示会で、4つの専門展で構成されています。当社は、原料、ＯＥＭ、容器パッケージ、研究機器、販促製品、物流など、化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に会する専門展の「化粧品開発展」に出展します。
当社は藻類がもつ創生力を先端科学で引き出した化粧品原料を紹介します。展示のハイライトであるSACRANEXは、日本固有の淡水藻「スイゼンジノリ」から抽出される高分子多糖類を、独自技術で安定供給可能にした原料です。SACRANEXは、特有の繊維状構造により角層表面で三次元ネットワークを形成し、うるおいを抱え込むクッション性の高いバリアを作ることで、乾燥だけでなく、摩擦やマスク、洗顔などの物理的な刺激から肌を保護します。さらに、炎症やアクネ由来の肌荒れ・赤みの抑制にも貢献し、現代のバリア機能強化ニーズに応える多機能原料を提案します。
ー 展示会概要
名称：第16回 COSME Week 東京
期間：2026年1月14日（水）〜1月16日（金） 10：00〜17：00
会場：東京ビックサイト 西1・2・４ホール＆アトリウム（東京都江東区有明3-11-1）
主催：RX Japan株式会社
ＤＩＣブース：WEEK19
公式サイト：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html/
ー 出展製品概要
SACRANEX®
製品紹介ページ：https://www.dic-global.com/ja/products/sacranex/
以 上
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ】
DIC株式会社 新事業統括本部 ヘルスケアビジネスユニット
E-MAIL：dic-sg@ma.dic.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
DIC株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-Mail：dic-press@ma.dic.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html/
出展情報ページ
https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.dic%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-053abe78-762e-4a07-9bbf-7462ffe927ca.html#/