£Ä£É£Ã¡¢ÊÆ¹ñ¡¦À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡ÖCES2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¼²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³×¿·Åª¤Ê3¤Ä¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¡¼
£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÓÅÄ¾°»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö£Ä£É£Ã¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤«¤é1·î9Æü¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥¿½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡ÖCES 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖSignals¡×¤È¤¤¤¦½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤ËÄ¾ÀÜ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖDirect to Society¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë3¤Ä¤Î³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡££Ä£É£Ã¤ÎCES¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ÏÁ°Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÈAI¤Î¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤âÂç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ä£É£Ã¤Ï¡ÖDirect to Society¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶È¼ï¤ä¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê·ÐºÑ·÷¡Ë¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤ä²ÁÃÍ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤òÄ¾ÀÜ¼Ò²ñ¤ÇÃµµá¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖDirect to Society¡×¤Ç¤¹¡£
£Ä£É£Ã¤Ï2025Ç¯1·î³«ºÅ¤Î¡ÖCES 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¡¢Á´Êý°Ì¥Þ¥ë¥Á¥³¥×¥¿¡¼¡ÖHAGAMOSphere®¡Ê¥¢¥¬¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢CES Innovation Awards® 2025 Honoree (¥É¥í¡¼¥óÉôÌç)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÖHAGAMOSphere¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á¡¢£Ä£É£Ã¤¬ÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë²¼µ¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖHAGAMOSphere 2.0¡×¤ÏÁ´À¤³¦½é¸ø³«¡¢¡ÖMoR®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖTacthancer™¡×¤Ï³¤³°½é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ä£É£Ã¤ÏCES 2026¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÉý¹¤¯PR¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÈ¯·¡¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡CES¤ÏConsumer Technology Association¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
-½ÐÅ¸¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³µÍ×
1.¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼ ¡ÖMoR®¡Ê¥¨¥à¥ª¡¼¥¢¡¼¥ëTM¡Ë¡×
¥«¥á¥é¤ä³°Éô¥»¥ó¥µ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤òÇ§¼±¤·¤Æ¼«ºß¤ËÇÄ»ý¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£3¼¡¸µ¶ÊÌÌ¤ËMIDµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥»¥ó¥µµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©ÉÊ¤«¤é¹Å¤¤¶âÂ°ÉôÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î·Á¾õ¤òÄ¾ÀÜ¸¡ÃÎ¤·¡¢ÁÇºà¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÎÏ¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÇÄ»ý¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°¤äÁàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¿©ÉÊ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¡¢¥é¥Ü¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼¡À¤ÂåÁ´Êý°Ì¥Þ¥ë¥Á¥³¥×¥¿¡¼¡ÖHAGAMOSphere®2.0¡Ê¥¢¥¬¥â¥¹¥Õ¥£¥¢®2.0¡Ë¡×
CES 2025¤Ç¡ÖCES Innovation Awards 2025 Honoree¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·À¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¼¡À¤ÂåÁ´Êý°Ì¥Þ¥ë¥Á¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Èô¹Ô¤ÈÅ¾¤¬¤ê¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢2.0¤Ç¤Ï¤è¤ê²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Àß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥Ú¥é³ÑÅÙ¤Î²ÄÊÑµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑ¶¯É÷ÀÇ½¤äÌ¤ÊÞÁõÏ©¡¦¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥¤¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±¿ÍÑ·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢µ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¿¨³Ð³ÈÄ¥¥Ä¡¼¥ë ¡ÖTacthancer™¡Ê¥¿¥¯¥È¥Ï¥ó¥µ¡¼™¡Ë¡×
¿Í¤Î»Ø¤Ç¤Ï´¶¤¸¼è¤ì¤Ê¤¤ÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤ä½ý¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¼ê¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿¨´¶¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥µ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡ÃÎ¤·¤¿±úÆÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÅÎÏ¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆ°ÎÏ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤È¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥ó¥·¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÂÐ¾Ý¤ä¡¢È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢DIC½ÐÅ¸¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½Å¸¼¨²ñ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡¡¡§ CES 2026¡ÊCES¡§Consumer Electronics Show¡Ë
¢£´ü´Ö¡¡¡§ 2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÎPSTÊÆ¹ñÂÀÊ¿ÍÎ»þ´Ö¡Ï
¢£¼çºÅ¡¡¡§ The Consumer Technology Association¡ÊCTA¡ËÁ´ÊÆÌ±À¸µ»½Ñ¶¨²ñ
¢£²ñ¾ì¡¡¡§ ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë
¢£DIC¥Ö¡¼¥¹¡¡¡¡¡§ LVCC, North Hall - 8063
¢£DIC½ÐÅ¸¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.dic-global.com/en/event/ces/index.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=ces2026
¢£ÆÃÀßSNS(X)¡§@dic_at_ces
-£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DIC¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£DIC¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇSun Chemical Corporation¤ò´Þ¤àÌó170¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹½À®¤µ¤ì¡¢60¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊñÁõºàÎÁ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äPCÅù¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÉ½¼¨ºàÎÁ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¢ºÌ¤ê¡¢²÷Å¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DIC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·ëÇä¾å¹â¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç21,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢DIC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.dic-global.com/¡¡¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
DIC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§03-6733-3033¡¡¡¡E-Mail¡§dic-press@ma.dic.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
CES 2026
https://www.ces.tech/
