¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ2025¡ÊÂè23²óÀéÍÕ¸©¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡Ë¡×¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÏÊÕ ·¼¿Î¤¬¶â¾Þ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ
¡¡
¡¡2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ2025¡ÊÂè23²óÀéÍÕ¸©¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡Ë¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹âÎð¡¦¾ã³²¡¦µá¿¦¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±çµ¡¹½ ÀéÍÕ»ÙÉô¡¢ÀéÍÕÏ«Æ¯¶É¡¢ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥× ¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¡¡·¼¿Î¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¡¤±¤¤¤È¡Ë¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¡¡·¼¿Î¤Î¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ¤Ç¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ï»°Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯12·î4Æü¤«¤é12·î6Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè46²óÁ´¹ñ¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡¡ÅÏÊÕ ·¼¿Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÍèÇ¯¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶â¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÊABILYMPICS¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡ÊABILITY¡¿Ç½ÎÏ¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÊOLYMPICS¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Æü¤´¤íÇÝ¤Ã¤¿µ»Ç½¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¿¦¶ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ÈÇ§¼±¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÃÏ°Ì¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢¥ï¡¼¥É¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ó¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù8¶¥µ»¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ2025¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.jeed.go.jp/location/shibu/chiba/_abilym16-20250813.html
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°HP¡§https://www.polus.co.jp/
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¡§https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¹Êó²Ý
Ã´Åö¡§ÊÒÊ¿¡¢ÀÄÌø¡¢Ãæ¾å
048-989-9151
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò HP
https://shared.polus.co.jp/company/
¡¡2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ2025¡ÊÂè23²óÀéÍÕ¸©¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡Ë¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹âÎð¡¦¾ã³²¡¦µá¿¦¼Ô¸ÛÍÑ»Ù±çµ¡¹½ ÀéÍÕ»ÙÉô¡¢ÀéÍÕÏ«Æ¯¶É¡¢ÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡×¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥× ¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¡¡·¼¿Î¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¡¤±¤¤¤È¡Ë¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¡¡·¼¿Î¤Î¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ¤Ç¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ï»°Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡¡ÅÏÊÕ ·¼¿Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÍèÇ¯¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶â¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÊABILYMPICS¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²¼Ôµ»Ç½¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡ÊABILITY¡¿Ç½ÎÏ¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡ÊOLYMPICS¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Æü¤´¤íÇÝ¤Ã¤¿µ»Ç½¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¿¦¶ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ÈÇ§¼±¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÃÏ°Ì¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢¥ï¡¼¥É¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ó¥ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù8¶¥µ»¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ó¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀéÍÕ2025¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.jeed.go.jp/location/shibu/chiba/_abilym16-20250813.html
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô´¤Á¾º¬3-8-43¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ¡¡¹¸¼¡Ïº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÀßÎ©¡§2015Ç¯2·î6Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»ö¶È³«»Ï¡§2015Ç¯3·î16Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÆÃÎã»Ò²ñ¼ÒÇ§Äê¡§2015Ç¯4·î15Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½¾¶È°÷¿ô¡§80Ì¾¡Ê¤¦¤Á¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¡48Ì¾¡Ë¢¨2025Ç¯11·î¸½ºß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤Ê¤¤¿ÍÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÀßÎ©¡£±ÛÃ«»Ô½é¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È²Ý¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î±¿±Ä¤ËÈ¼¤¦Àß·×Êä½õ¶ÈÌ³¤ä»öÌ³Åù¤ÎÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÆâ¡¡¹¸¼¡Ïº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÀßÎ©¡§2015Ç¯2·î6Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»ö¶È³«»Ï¡§2015Ç¯3·î16Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÆÃÎã»Ò²ñ¼ÒÇ§Äê¡§2015Ç¯4·î15Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½¾¶È°÷¿ô¡§80Ì¾¡Ê¤¦¤Á¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¡48Ì¾¡Ë¢¨2025Ç¯11·î¸½ºß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤Ê¤¤¿ÍÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÀßÎ©¡£±ÛÃ«»Ô½é¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È²Ý¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î±¿±Ä¤ËÈ¼¤¦Àß·×Êä½õ¶ÈÌ³¤ä»öÌ³Åù¤ÎÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°HP¡§https://www.polus.co.jp/
¥Ý¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷¡§https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¹Êó²Ý
Ã´Åö¡§ÊÒÊ¿¡¢ÀÄÌø¡¢Ãæ¾å
048-989-9151
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ý¥é¥¹¥·¥§¥¢¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò HP
https://shared.polus.co.jp/company/