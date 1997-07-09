「マジか」「これは朗報」日本の深夜に飛び込んできた“一報”にネット興奮！「待ちに待った」「また見られる日が来るとは」
昨シーズンいっぱいでアヤックスを退団以降、無所属となっていた冨安健洋の新天地がついに決定する。
移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者は現地８月５日、自身のXにこう投稿した。
「タケヒロ・トミヤスがクリスタル・パレスへ、here we go（いよいよ決定）！ロンドンでメディカル検査をパスし、今後48時間以内に契約にサインへ。日本代表DFが夏にアヤックスを退団後、フリーエージェントでパレスに加入」
「here we go」は、同記者が移籍確定時に使用するお馴染みのフレーズだ。27歳のDFは、鎌田大地が所属するパレスの練習に参加し、トライアウトを受けていた。
日本時間の５日深夜にこの一報がもたされると、次のような声が上がった。
「きたーー」
「やっと決定したか！」
「日本最強CBプレミア復活ーー！」
「マジか。めちゃくちゃ嬉しいんだが」
「待ちに待ったHere we go！」
「やったぜトミー！鎌田と共闘で暴れろ！」
「これは朗報。ぜひCBで考えて欲しい」
「メディカルチェック通った！！うおおおおお今年もプレミアから目が離せない！！」
「これは嬉しい！」
「マジでアツすぎる」
「プレミアでまた見られる日が来るとは思わんかった」
「まじで冨安さんすごいな笑」
正式発表はまもなくだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】一足早くパレスのユニホームを着用する冨安
移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者は現地８月５日、自身のXにこう投稿した。
「タケヒロ・トミヤスがクリスタル・パレスへ、here we go（いよいよ決定）！ロンドンでメディカル検査をパスし、今後48時間以内に契約にサインへ。日本代表DFが夏にアヤックスを退団後、フリーエージェントでパレスに加入」
日本時間の５日深夜にこの一報がもたされると、次のような声が上がった。
「きたーー」
「やっと決定したか！」
「日本最強CBプレミア復活ーー！」
「マジか。めちゃくちゃ嬉しいんだが」
「待ちに待ったHere we go！」
「やったぜトミー！鎌田と共闘で暴れろ！」
「これは朗報。ぜひCBで考えて欲しい」
「メディカルチェック通った！！うおおおおお今年もプレミアから目が離せない！！」
「これは嬉しい！」
「マジでアツすぎる」
「プレミアでまた見られる日が来るとは思わんかった」
「まじで冨安さんすごいな笑」
正式発表はまもなくだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】一足早くパレスのユニホームを着用する冨安