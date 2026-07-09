ホロライブ・常闇トワ、“メニエール病”から復帰でファン安心「感じたことない気持ち悪さだった」
6月24日にメニエール病で救急搬送された、「ホロライブ」所属VTuber・常闇トワさんが、9日までにチャンネルを更新。復帰を報告しファンから喜びの声など反響が集まっている。
【動画】救急搬送された日のことを語る常闇トワさん（5：58ごろ）
トワさんは、日常生活に支障をきたすほどのめまいや吐き気、耳鳴りが起こる“メニエール病”に罹患した疑いがあるとして、6月いっぱい活動を休止していた。
今回の配信では症状が出たときのことなどが語られ「当日の朝から頭痛があって、トイレに行こうとソファから立ち上がったら平衡感覚がなくなって足が動かなかった」「壁を伝ってトイレに行ったんだけど、今までに味わったことがないような気持ち悪さを感じてトイレの前で倒れてた」とコメント。
救急車で搬送されるときは、先輩の白上フブキさんが付き添ってくれたそうで「フブちゃんがいてくれて心細くなくてありがたかったですね。マジで」と感謝の言葉を述べていた。
トワさんの無事を確認したリスナーからは「トワ様が元気になって帰ってきてくれておかえりって言えるだけでほんとに安心してます」「無事でよかったです！休み大事」「お声聞けて嬉しかったです」「フブキさんのこういうとこやっぱりホロの柱なんだなと納得した」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Towa Ch. 常闇トワ」
【動画】救急搬送された日のことを語る常闇トワさん（5：58ごろ）
トワさんは、日常生活に支障をきたすほどのめまいや吐き気、耳鳴りが起こる“メニエール病”に罹患した疑いがあるとして、6月いっぱい活動を休止していた。
今回の配信では症状が出たときのことなどが語られ「当日の朝から頭痛があって、トイレに行こうとソファから立ち上がったら平衡感覚がなくなって足が動かなかった」「壁を伝ってトイレに行ったんだけど、今までに味わったことがないような気持ち悪さを感じてトイレの前で倒れてた」とコメント。
トワさんの無事を確認したリスナーからは「トワ様が元気になって帰ってきてくれておかえりって言えるだけでほんとに安心してます」「無事でよかったです！休み大事」「お声聞けて嬉しかったです」「フブキさんのこういうとこやっぱりホロの柱なんだなと納得した」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Towa Ch. 常闇トワ」