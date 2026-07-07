【60代の暮らし】「たくさんある安心」を手放す！詰め込まない暮らし方。
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「60代、詰め込まなくなりました」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが冷蔵庫の整理を通じて気づいた、60代からの「丁度いい量」と心の余白について語っています。
夫婦2人暮らしになり、食べる量も昔と変わったというライフさん。以前は冷蔵庫がいっぱいだと「ちゃんと暮らせているような気持ちになっていた」といい、特売日に多めに買うなど、安心のために食材を詰め込んでいたと振り返ります。しかし、同じ感覚で買い物をすると食材が余ってしまうことに気づき、「食べられる分だけを買う」スタイルへシフトしたことを明かしました。
最初は不安もあったそうですが、「やってみると意外と困らない」「足りなければまた買えばいい」と思えるようになったと語ります。現在の冷蔵庫は、何が入っているか一目で見渡せるスッキリとした状態。ライフさんは「何があるかすぐわかる」「把握できることが安心に繋がっています」と、余白のある冷蔵庫のメリットを説明しています。
さらに、この気づきは冷蔵庫の中だけにとどまらず、持ち物や予定、人付き合いにも通じると言及。「全部を持たなくても大丈夫、そう思うようになってから暮らしが少し楽になりました」と、60代ならではの心地よい生き方について自身の考えを述べました。
「冷蔵庫の余白は心の余白にも似ています」と語るライフさんの動画は、年齢やライフスタイルの変化に合わせて、身の回りのものを手放すことの大切さを教えてくれます。無理をして詰め込まず、自分にとっての「丁度いい」を見つけるヒントになりそうです。
夫婦2人暮らしになり、食べる量も昔と変わったというライフさん。以前は冷蔵庫がいっぱいだと「ちゃんと暮らせているような気持ちになっていた」といい、特売日に多めに買うなど、安心のために食材を詰め込んでいたと振り返ります。しかし、同じ感覚で買い物をすると食材が余ってしまうことに気づき、「食べられる分だけを買う」スタイルへシフトしたことを明かしました。
最初は不安もあったそうですが、「やってみると意外と困らない」「足りなければまた買えばいい」と思えるようになったと語ります。現在の冷蔵庫は、何が入っているか一目で見渡せるスッキリとした状態。ライフさんは「何があるかすぐわかる」「把握できることが安心に繋がっています」と、余白のある冷蔵庫のメリットを説明しています。
さらに、この気づきは冷蔵庫の中だけにとどまらず、持ち物や予定、人付き合いにも通じると言及。「全部を持たなくても大丈夫、そう思うようになってから暮らしが少し楽になりました」と、60代ならではの心地よい生き方について自身の考えを述べました。
「冷蔵庫の余白は心の余白にも似ています」と語るライフさんの動画は、年齢やライフスタイルの変化に合わせて、身の回りのものを手放すことの大切さを教えてくれます。無理をして詰め込まず、自分にとっての「丁度いい」を見つけるヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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