◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。前半途中で決勝トーナメント1回戦の相手について「これはもうブラジルっすね」と“予言”した。

他グループの試合結果によってはスウェーデン戦前に1次リーグ突破が決まる可能性もあったが、持ち越しに。日本はスウェーデンに勝つか引き分けで、2位以上で決勝トーナメントに進出する。

同時刻にキックオフとなったF組首位のオランダはチュニジアを相手に前半3分に先制し、同7分にも加点した。

前半29分の時点で実況の曽根優アナに「オランダとチュニジア、今何対何ですか？」と質問し、2−0と知ると「これはもう（C組1位の）ブラジルっすね」とポツリ。ピッチ解説の林陵平氏に「本田さん、まだ早いです」と突っ込まれると「それは（相手に）フランスがあるという意味かな？それとも3点、4点取るっていう意味かな？ちょっと嫌な方の話になる気がして」と笑った。

選手は決勝トーナメント1回戦の相手がブラジルでもモロッコでも気にしないとしつつも「俺はブラジルとはやりたくない。マジか、ブラジルかってなりますよ」と本音を漏らした。