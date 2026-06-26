「ふぁ？！」中西アルノ＆鈴木福、ベッド上での演技にSNS反響「きゃああああああ」「やばいやばい！！！」『惡の華』最終話【ネタバレあり】
テレビ東京で25日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の最終話が放送され、鈴木福と中西アルノのベッド上での演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「ふぁ？！」「きゃああああああ」ほっぺをつねる中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
最終話では、中学の事件以来、佐和に会うことができた春日。佐和の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。
その後、時が移り、常磐が春日の暮らす家で一夜を過ごす描写に。2人はベッド上で手をつなぎ、春日が常磐を抱きしめていた。
2人の演技に「ふぁ？！」「きゃああああああ」「やばいやばい！！！」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「ふぁ？！」「きゃああああああ」ほっぺをつねる中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。
その後、時が移り、常磐が春日の暮らす家で一夜を過ごす描写に。2人はベッド上で手をつなぎ、春日が常磐を抱きしめていた。
2人の演技に「ふぁ？！」「きゃああああああ」「やばいやばい！！！」などの反響が寄せられている。