ビジネスエンジニアリング<4828.T>が反発している。この日、現場の２Ｄ・３６０度映像をインタラクティブな教材に変換できるクラウドプラットフォーム「ｏｒｉｓｈｉａ Ｓｋｉｌｌ Ｓｔｕｄｉｏ（オリシア スキルスタジオ）」を７月１日に提供開始すると発表しており、好材料視されている。



「スキルスタジオ」は、製造業をはじめとする多くの現場で深刻化する、熟練者の離職に技術伝承が追いつかない問題や、人手不足で十分な指導時間を確保できないといった人材育成上の課題の解決を支援するために開発。学習者が「考え、判断する」インタラクティブ映像教材や、場面に応じて選べる２Ｄ・３６０度のマルチ映像対応などで、全ての産業の教育基盤の強化に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS