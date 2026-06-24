今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は6月24日現在

【写真】オンラインストアでは「丈長め」「丈短め」も展開

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エアリズム素材の涼しげワンピース

今回、ご紹介したいのはズバリ、ユニクロの「エアリズムコットンTワンピース」です。

毎シーズン、多種多彩な商品が販売されるユニクロ。なかでもサラッとした肌ざわりと美しいAラインシルエットで注目を集めているのがこの「エアリズムコットンTワンピース」なんです。

さっそく「エアリズムコットンTワンピース」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜見た目コットンの「エアリズム」。汗をかいてもサラッとした肌ざわり＞

＜タイムレスで、カジュアルからきれいめまで合うクルーネック。襟はリブで首元に快適にフィット＞

＜きれいめな表情の素材で、カジュアルにもモダンにも着こなしやすい＞

＜便利なサイドポケット付き＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「明るすぎず暗すぎない、ちょうどいい赤がお気に入り。涼しくて着心地も楽ちん。ポケット付きで洗濯にも強く、控えめに言って最高です！」

「旅行用に購入しました。荷物を減らせるうえに細見えして可愛いです」

「毎日洗濯しても首回りがヨレることもなく、生地にハリがあって体のラインを拾わないのがとても良い」

「60代でも着やすい落ち着いた赤が気に入り、セールで購入しました。袖にゆとりがあり、気になるお腹まわりも目立ちにくくてちょうどよかったです」

「さらさらで着心地が良く、ストレスフリー。ずっと着ていたくなるので2枚目も購入」

「毎年買ってしまうお気に入りアイテム。少しずつ変わるデザインも楽しみで、来年も新色が出たら買い足したいです」

「丈長めを購入しましたが、気に入ったので部屋着用に標準丈も追加購入しました」

と、絶賛の声が続々。

なかでも「体のラインを拾わない」「お腹まわりが目立ちにくい」「細見えする」といった声が多く、体型カバー力の高さも支持されているようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロ「エアリズムコットンTワンピース」は6月25日まで、期間限定の1990円にて販売されています。

さらに「レッド」カラーは1290円まで値下げされており（一部サイズ対象）、試してみるには絶好のタイミング。

涼しくて楽ちんなワンピースがこの価格ということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーはダークブラウン、ブラック、ベージュ、ネイビー、レッドの5色。サイズはSから3XLまでの6種類（オンライン限定を含む）。

また、標準丈に加えてオンラインストアでは「丈長め」「丈短め」も展開。身長や好みに合わせて選べるのも魅力です。

一枚でコーディネートが決まり、普段着はもちろん旅行や部屋着としても活躍する「エアリズムコットンTワンピース」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより