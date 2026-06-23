最新のハイテク機能に「アナログおじさんがどこまで乗りこなせる？」と不安に!?

お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造さんが2026年6月10日に公式YouTubeチャンネルを更新し、「久々に新車を買いました」と、新しい愛車をお披露目しました。

同チャンネルでこれまでも愛車を紹介してきた遠藤さん。特に、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんから譲り受けたという光岡自動車「Buddy（バディ）」を披露した際は話題になりました。

【動画】超カッコいい！ これが「ココリコ遠藤」に納車された「最新SUV」です！ 動画で見る

そして今回、遠藤さんが購入したのは、2026年4月に発売されたばかりというテスラの新型SUV「モデルYL」でした。

ちなみに、木梨さんから譲り受けたバディはまだ所有しているそうですが「ガソリン車も置きつつ、いわゆるEVのテスラも乗ってみようかなと思います」と、購入の理由について説明しています。

実際に新車と対面した遠藤さん。納車を祝う赤いリボンが巻かれた白いテスラのボディサイズは、全長4970mm×全幅1980mm×全高1670mmと、全長5m近いかなりの大きさです。

目の当たりにすると想像以上のサイズ感だったようで「思ったよりデカいね。結構、迫力ありますよね。カッコいいね、やっぱね」と、遠藤さんは感想を口にしました。

テスラといえば、スマートフォンのアプリを使ってさまざまな機能を操作することができる先進的なEVです。

そんな新車を購入した遠藤さんは、ここにきて「スーパーアナログ人間の俺が乗れるのかなあ？」「スマホ自体ちゃんといじれていないこの私が、今最先端のテスラを乗りこなせるのか？」と、不安げな表情に。

まず、鍵は使わずにスマホの操作ひとつで解錠できることを教えてもらい「開いたぞーっ！」と、驚きの表情で遠藤さんは車内に乗り込みます。

運転席の左横には大きなタッチスクリーンが設置されており、これを使いながらサイドミラーやハンドル位置の調整などを行います。

さらに、ドライブモードへの切り替えもタッチパネル上で操作します。実際にハンドルを握った遠藤さんは「なめらか〜」と語り、その乗り心地は良好のようでした。

加えて、このタッチパネルでは充電スポットの検索も可能。ナビ機能には音声認識が搭載されており、「近くのラーメン屋」と話しかけるだけでお店を紹介してくれるというわけです。

スーパーアナログ人間を自称する遠藤さんだけに「なに？ その近未来な感じ」と、終始驚きと感心の声を上げていました。

※ ※ ※

テスラが持つ最新機能の数々を体験し、「無事、納車できました。このアナログおじさんが、この素敵なクルマをどこまで乗りこなせるのか。今後、僕も楽しんでいきたいと思います」と意気込みを語った遠藤さん。

彼にとってはまったく未知であろうカーライフに期待を膨らませながら、動画を締めくくっていました。