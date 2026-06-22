M!LK佐野勇斗、KEY TO LIT猪狩蒼弥『サンド屋台』で”下積み時代”を赤裸々告白

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佐野勇斗（M!LK）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）が、6月30日22時からTBSで放送される『サンド屋台』に登場する。

■M!LKメンバーが明かす佐野勇斗の“かっこいい仕草”を本人が再現

『サンド屋台』は、MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティ。

今回は佐野勇斗（M!LK）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）の他、松本若菜、大久保佳代子（オアシズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストで登場。“苦労した下積み時代”をトークテーマに、サンドウィッチマンが掘り下げていく。

大抵のことに無関心だというサンドウィッチマン・富澤が「これは！」と興味を示すエピソードトークを披露した3人に、ご褒美メシをプレゼント。果たして、ご褒美メシを堪能することができるゲストは一体誰なのか。

■M!LKがイベントで〇〇大集結！ 佐野宛にメンバー全員からコメントも

佐野は、自身が所属する“爆裂”大人気のグループ・M!LKに関する驚きのエピソードを披露。地方イベントに集まった少数のファンに起きた事件。今のM!LKでは考えられない、まさかのトークでご褒美メシゲットなるか？

さらにM!LKのメンバー全員から届いた「佐野勇斗のかっこいいところ」を明かすコメントを大公開。中でも、山中柔太朗と吉田仁人からのベタ褒めに佐野が思わずタジタジ＆赤面!?

また、曽野舜太と塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）が明かす佐野の“かっこいい仕草”を本人がスタジオで再現すると、大久保も思わず大興奮!? メンバー愛にあふれるコメントの数々に注目だ。

■これぞ下積み!?松本は“雨漏り”アパートに8年在住

上京後、長きにわたり下積みを経験したという松本。東京で一人暮らしを始めた家でまさかの“雨漏り”事件が勃発!? 8年も住み続けたアパートでの、今だからこそ笑って話せる貴重なトークを披露する。

また松本は、名もない役を演じる中でも特に“死に役”が多かったとのことで、膝から崩れ落ちる演技があまりにもリアルで周りのスタッフから心配されてしまったという、ちょっと恥ずかしいエピソードも。さらに、スタジオでは“毒殺演技”を披露するも、まさかの一同爆笑!? 佐野と猪狩の無茶ぶり演技も勃発し、波乱の展開に。

■KEY TO LIT猪狩蒼弥も経験したジュニアの“鉄の掟”とは？

実は小学生時代からジュニアで活動を始めている猪狩。当時経験したジュニアの“鉄の掟”を赤裸々トーク。誰もがビビる“シンメ狩り”の洗礼とは!? これぞアイドルの宿命なのか？ 他では聞くことができない、過酷な下積みエピソードは必見だ。

さらに、各々の下積み時代の思い出の品を紹介する場面では、猪狩はSixTONESの田中樹から貰った思い出の品を披露。ふたりの意外な関係性が明かされる。

番組名物のご褒美デザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」も開催。食に関する質問に回答し、全員の答えが一致したらご褒美グルメをゲットできる。しかし、佐野のまさかの珍回答でスタジオは一触即発の展開に。果たして、サンドウィッチマンとゲストはご褒美グルメをゲットすることができるのか。

(C)TBS

■番組情報

TBS『サンド屋台』

06/30（火）22:00～22:57

MC：サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）

ゲスト（※50音順）：猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、大久保佳代子（オアシズ）、佐野勇斗（M!LK）、松本若菜、吉村崇（平成ノブシコブシ）

ゲームブロック進行：たける（東京ホテイソン）

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sandyatai/