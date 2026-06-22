猫さんはテレビ台の上に並べられたフィギュアを落としてしまうのだとか。飼い主さんは、それに対抗するため、フィギュアをテープで固定して対抗したのだそう。可愛らしい攻防は15.5万回以上も再生され、「みんな落とされないから安心してるみたい」「ニャンとも知恵比べだにゃ」とのコメントが集まっています。

【動画：いつもフィギュアを落としていく猫→テープを貼って『対策』してみたら…可愛すぎる反応】

テレビ台の上のフィギュアを落としていく猫

TikTokアカウント「MARK×REEF」さまに登場したのは、いたずら好きのリーフくん。リーフくんは、テレビ台の上に並べられているフィギュアを落としてしまうのだそうで、飼い主さんは対策として、テープで固定したのだとか。

いくつも並べられているフィギュアのうち、手前2つはいつものように固定せず、置いておいたとのこと。リーフくんは、さっそくフィギュアを前足でちょいちょいとつついて、順番に転げ落としていきます。その表情はどこか得意げ。

固定されているフィギュアを触ってみたら

固定されているフィギュアも、同じように落とそうとしているリーフくん。ところが、しっかりと固定されているフィギュアは、前足でつついてもびくともしなかったのだとか。

リーフくんは、不思議そうに周囲をきょろきょろと見回していたのだそう。もう一度フィギュアに触れてはみたものの、動かないことがわかると、早々にその場を去っていったとのことでした。

さりげなくしっぽでも触ってみる

フィギュアが落ちなかったことに納得できなかったのか、リーフくんはフィギュアにお尻を向けて、さりげなくしっぽで攻撃をしていたのだそう。

何度かリーフくんのしっぽが当たると、フィギュアはゆらゆらと揺れていたとのこと。いたずら好きなリーフくんと飼い主さんの攻防はこれからも続きそうですね。

どうにかフィギュアを落とそうとするリーフくんの姿は、TikTokで15.5万回以上も再生され、「落ちない時の顔可愛い」「落ちないようになってる。落ちる仕様のもあるの最高」「わぁーーー、やってみてくれたのですね。諦めも肝心!!wwと思いつつしっぽ作戦。可愛いですっ」「ねこさんの勝ち」「物わかり良すぎやね」「待ってる人形達の安心が伝わる」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「MARK×REEF」さまには、リーフくんと、兄弟猫マークくんの日常の様子がたくさん投稿されています。性格が対照的な2匹の日々の姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「MARK×REEF」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。