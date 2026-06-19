またしてもW杯2戦目で勝てず…グループ1位はメキシコに

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミスで決勝点を献上した。

後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたDFイ・ギヒョクと交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・ロモがダイレクトシュート。先制ゴールを突き刺した。ホームのメキシコは選手、観客ともに歓喜。韓国イレブンは呆然となった。

韓国紙「スポーツ京郷」は「痛恨のミスに足首つかまれたホン・ミョンボ号、開催国メキシコに0-1敗戦」という記事を掲載した。

「観客席を緑に染めたメキシコ人たちは冷酷だった。選手たちが入場する時からブーイングを浴びせ、試合開始を知らせるホイッスルが鳴る頃には『メキシコ！』と叫ぶ声が響き渡った。電光板に表示された騒音数値は、なんと148デシベル。ライフル射撃の騒音と同様のレベルだった。開催国を相手するのが容易ではないという事実が確認された」と、場内の異常な環境を伝えた。

続けて「ささいな判定から相手に有利だった。メキシコが警戒していたイ・ガンインが前半4分に警告を受けた反面、イ・ガンインが相手の荒いファウルに倒れたときはファウルさえ認められなかった」と判定の偏りも主張している。

また「スポーツ東亜」は「また越えられなかったワールドカップグループリーグ第2戦の壁…致命的な失策に陥った韓国、メキシコで0-1敗北」という見出しで報じた。韓国は過去にW杯の2戦目で勝ったことがなく、この試合で通算4分8敗になった。

失点後も攻め手を欠いた韓国だが、42分にはゴール前に浮いたボールにFWチョ・ギュソンが頭で合わせる決定的な場面が。ただメキシコGKラウル・ランヘルのスーパーセーブで得点できなかった。勝ったメキシコがグループリーグ1位を決めた。



（THE ANSWER編集部）