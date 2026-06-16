＜旦那、話にはオチを！＞パート再開を報告すると…「なぜ相談しない？」旦那ブチギレ【第2話まんが】
私はスズカ（30代）。息子のライ（小1）を育てています。息子は体が強い方ではなく、保育園の時期はしょっちゅう「お迎えに来てほしい」という連絡が来ました。旦那は一度も息子のために早退や欠席をしてくれたことがなく、正社員で働いていた私は、まわりからの「またですか？」という態度に耐えきれなくなり、仕事を辞めたのです。そこからは息子の体調を見てパート勤務をしていますが、旦那は私のことや息子のことに興味がないようなので、とくに相談もしないで自分で決めています。
パートをはじめた、辞めた報告をしても、旦那からはなにをするのかも、どうしてなのかも聞かれません。旦那は、家のことさえちゃんとしていればそれでよくて、私と子どもには興味がないのかな、と感じます。
息子が小1になり、学童保育も利用できるので、パートを再開しようと考えました。旦那からは仕事についてとくになにも言われておらず、「節約して生きていけばなんとかなるし、息子の体調のこともあるし……」と考えていました。でも、話す人がいないというのはなかなか苦痛で、誰でもいいから大人と話したくなるのです。そんなとき、「パート募集」の文字が目に入りました。
思いきって面接に行くと、「お子さんの急なお休みや早退も大丈夫」と快く受け入れてくれました。
土日出勤もしてほしいと言われたのですが、旦那も月に2回くらいなら息子を見ていてくれるでしょう。
家に帰ってから旦那に、パート面接で採用されたこと、月に2回日曜日に出勤することを伝えると、なぜか怒り出しました。
「普通は仕事を決める前に面接に行くことを報告するもの」というのが旦那の言い分のようですが……まったく理解できません。
私は今まで通り、旦那になんの報告もせずにパートを決めました。本当だったら「どんなパートがいいかな〜」という雑談や「今日たまたま目にとまって、パートの応募してみたんだよね！」という一日の報告を、私だってしたいんです。でも旦那はそういう話を聞きたくないようだから、口を開くのを我慢していたのに、旦那は「なんで事後報告なんだ」と怒り出しました。話を聞いていると、私と雑談がしたいわけではなく……自分に迷惑がかかることが嫌だ、という主張のようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
パートをはじめた、辞めた報告をしても、旦那からはなにをするのかも、どうしてなのかも聞かれません。旦那は、家のことさえちゃんとしていればそれでよくて、私と子どもには興味がないのかな、と感じます。
息子が小1になり、学童保育も利用できるので、パートを再開しようと考えました。旦那からは仕事についてとくになにも言われておらず、「節約して生きていけばなんとかなるし、息子の体調のこともあるし……」と考えていました。でも、話す人がいないというのはなかなか苦痛で、誰でもいいから大人と話したくなるのです。そんなとき、「パート募集」の文字が目に入りました。
思いきって面接に行くと、「お子さんの急なお休みや早退も大丈夫」と快く受け入れてくれました。
土日出勤もしてほしいと言われたのですが、旦那も月に2回くらいなら息子を見ていてくれるでしょう。
家に帰ってから旦那に、パート面接で採用されたこと、月に2回日曜日に出勤することを伝えると、なぜか怒り出しました。
「普通は仕事を決める前に面接に行くことを報告するもの」というのが旦那の言い分のようですが……まったく理解できません。
私は今まで通り、旦那になんの報告もせずにパートを決めました。本当だったら「どんなパートがいいかな〜」という雑談や「今日たまたま目にとまって、パートの応募してみたんだよね！」という一日の報告を、私だってしたいんです。でも旦那はそういう話を聞きたくないようだから、口を開くのを我慢していたのに、旦那は「なんで事後報告なんだ」と怒り出しました。話を聞いていると、私と雑談がしたいわけではなく……自分に迷惑がかかることが嫌だ、という主張のようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと