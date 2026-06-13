元卓球女子日本代表の福原愛さんが１３日、カンテレ「おかべろ」にゲスト出演。３年ぶりの地上波出演を果たした。同番組は収録。冒頭、「いろいろとお騒がせして…」と照れ笑いし、岡村隆史が「しゃべりたくないことはしゃべらんでいいよ」などと声をかけ、笑いが起こった。

長いイメージだった髪をばっさり切り、肩につかないボブヘアに。白いワンピースの上にフレンチスリーブのベージュのジャケットを合わせたスタイルで登場した。

福原さんは台湾のリオ五輪卓球代表だった江宏傑氏と２０１６年９月に結婚し、１７年に長女、１９年に長男が誕生したが、２１年７月に離婚。２４年３月、長男の親権を巡って対立していた江氏と和解が成立し、福原さんは都内で会見。長男は江氏に引き渡され、監護権は江氏が持ったままの共同親権となることが明らかにされた。

昨年１２月には、一般男性との再婚と妊娠を発表。今年４月、出産していたことを公表した。番組では、子供について「今、４カ月になりました」と幸せそうな笑顔で明かした。

海を越えた泥沼離婚劇でニュースの主役となってしまったが、２１年初めには日本に帰国していたことを明かし、「（騒動で）外に出る恐怖とかあった」「結構しんどくて」と吐露。ネットニュースは気になったか？と聞かれ、「夫に削除されました、アプリを。私、毎朝起きて、ネットニュース見てた。（でも）旦那さんに『削除した方がいい』って（言われて）」と明かした。

夫については「学生時代からの知り合い」で、「料理が好きで、タコスとか凝った料理も作ってくれる。外見もけっこう日本人離れしてる方なんで」とのろけていた。