千葉ジェッツ・荒尾岳、命の授業を子供たちへ

週末のアリーナ。大歓声の中、コートで激しくボールを追うプロバスケットボール選手たち。華やかなスポーツエンターテインメントの舞台から一転、平日の養豚場で命の現場と向き合い、子どもたちと一緒に農作業にも汗を流す一人の現役Bリーガーがいる。千葉ジェッツに所属するベテラン、荒尾岳選手だ。

「『いただきます』の本当の重さを、僕たちは知っているだろうか？」

彼が立ち上げ、自ら主催者として取り組んでいる社会貢献プロジェクト「G.CREW」は、選手自身が生産現場に赴いて一次産業のリアルを学び、そこで得た「食と命の重み」を子どもたちに還元するという、極めて教育的価値の高い取り組みだ。 なぜ現役のトップアスリートが、自ら進んで土に触れ、命と向き合うのか。彼が子どもたちや地域と作り上げようとしている「新しい循環」について、荒尾選手に話を聞いた。

命と向き合う畜産の現場。「いただきます」の本当の意味畜産の現場に向き合い、子どもたちに授業を届けてきた 写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

「G.CREW」の活動の中でも特筆すべきは、農業だけでなく「畜産」の現場にも踏み込んでいる点だ。現役のBリーガーが自ら養豚場に通い、青いツナギを着て命の現場と向き合う姿は、これまでのアスリートの社会貢献活動のイメージを大きく覆すインパクトがある。

子どもたちにとって「肉になる（命をいただく）」プロセスは、非常にセンシティブで伝えるのが難しいテーマでもある。荒尾選手自身、養豚場などの畜産の現場に足を踏み入れた際、大きな気づきを得たという。

「ただ『かわいそう』と思うのではなく、『いただきます』という言葉の本当の意味を知った感覚でした。私たちが普段口にしているお肉が、どれほどの手間と、命のやり取りの上に成り立っているか。その重みを実感したんです」

この「命の重み」を子どもたちにどう伝えるか。あまりに生々しい現実をそのまま突きつけるのではなく、絵やぬいぐるみを使って配慮しながら、それでも「かわいそう」で終わらせず「何が起きているのか」をしっかりと伝える工夫をしている。

現場で得た「命の重み」を、スライド写真を用いて子どもたちへ丁寧に伝えていく 写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

「『こうなんだよ』と教え込むのではなく、『どう思った？』と質問するようにしています。問いかけることによって、子どもたち自身に感じてもらうきっかけになればいいなと」

その思いは、参加した子どもたちに確実に届いている。イベント後のアンケートには、子どもたちや保護者の素直で真っ直ぐな言葉が並ぶ。

「自分たちが何気なく食べているものは沢山の人が関わって食べられていることが分かりました。食品１つ１つに感謝をして食べたいです。豚、美味しかったです!!」（中学３年生）

「養豚場の仕組みについて知ることができました。そこで育てられた豚を食べるという、生き物の命の大切さを改めて感じることができました」（中学１年生）

「最初は豚の姿から、私たちの口に入れる事に申し訳ない気持ちもでてきましたが、ムダにしない事が一番なのかと思いました」（保護者）

こうした命の授業の後には、みんなでお肉を囲んでいる。問いかけを通じた食育で、子どもたちとの距離も縮まり、自然と笑顔に。荒尾選手の問いかけは、子どもたちだけでなく保護者の意識も変える、深い学びの場となっているのがわかる。

なぜ自ら学ぶのか。「消費者」から「当事者」へインタビュー中、時折柔らかな笑顔を見せながら社会貢献活動への思いを語る photo by Yoshio Yoshida

なぜ荒尾選手はこうした社会貢献活動を行うに至ったのだろうか。その想いは、自身の原風景である富山の自然に深く根ざしている。

「生まれ育った富山には、海も山もありました。土の匂い、泥だらけになった汚い手、海のしょっぱい味……そういった記憶が鮮明に残っています。母の実家がお米やチューリップを作っていたので、子どもの頃からトラクターに乗せてもらったり、田植えや稲刈りに一緒に行ったりしていました」

長年千葉ジェッツでプレーする中で、社会貢献活動への関心は常にあったという。そしてアクションを起こそうと考えた際、真っ先に浮かんだのが「自分の好きな自然や食べ物を通じて、何かできないか」という思いだった。また、自身も親として子育てをする中で、「現代の子どもたちは、自然に触れたり、食の裏側を知ったりする経験が少ないのではないか」という課題意識が芽生えていたことも、活動への大きな原動力となっている。

それでも多くのアスリートが行う社会貢献活動は、用意されたイベントに「ゲスト」として参加する形式も珍しくない。しかし荒尾選手は、あえて自らが生産現場に足を運び、自ら学ぶというインプットの工程にこだわっている。

イベントの枠を超え、自ら生産現場に足を運んで農作業の苦労や喜びを肌で学ぶ 写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

「大人になるまで、農畜産や農業の裏側で何が起きているか、知識としてしっかり持っていたわけではありませんでした。だからこそ、まずは自分が学びたかったんです。命をいただく現場のリアルはもちろん、春に田植えをしてから秋の稲刈りまで、農家の方々が虫や暑さと戦いながら作っている苦労など、実際に行ってみないと分からないことばかりでした」

コートで戦い続ける荒尾選手。生産現場での学びは、アスリートとしての自身にも還元されている photo by Yoshio Yoshida

また、農業で天候というコントロールできないものと戦う生産者の苦労を知ったことは、プロアスリートである荒尾選手自身のマインドセットにもポジティブな影響を与え、日々の食事に対する「感謝の解像度」を大きく引き上げたとも話している。

「先生」ではなく、一緒に学ぶ仲間として自ら収穫した野菜を手に笑顔を見せる子どもたち。荒尾選手は「先生」ではなく「一緒に学ぶ仲間」としてフラットに接する 写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

「G.CREW」の活動において、荒尾選手はあるこだわりを持っている。それは、一般公募で参加者を広く募るのではなく、児童養護施設や里親家庭の子どもたちなどを中心に招待している点だ。

「広く募集してしまうと、どうしても『バスケ選手の荒尾選手』という憧れの目線が先行してしまいます。そうではなく、普段なかなかこうした自然体験ができない子どもたちにこそ、経験させてあげたいんです」

子どもたちに接する時、荒尾選手は決して「先生」という立場をとらない。自ら名札を書き、受付を手伝い、一人の主催者としてフラットに接する。

「先生というより、一緒に学んでいる友達ぐらいの感覚ですね。『こういう考えもあるね』『僕はこう思ったよ』と普通の会話をしています。嫌いな食べ物を一口でも食べてくれたり、ネギの収穫で『こんなに力がいるんだ！』と驚いてくれたり。そういった小さな『気づき』や『知らなかったことを知る瞬間』に立ち会えるのが何より嬉しいです」

調理の場でも子どもたちと同じ目線に立ち、一緒に鍋をのぞき込む。「教える」のではなく「共に楽しむ」姿勢が伝わってくる一枚写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

リピーターとして参加する親子のアンケートからも、確かな成長が見て取れる。

「昨年に引き続き参加させていただき、子どもたちもとても楽しみにしていました。鎌の使い方や稲刈り〜運ぶ作業など、１年ぶりでもしっかり流れを覚えていて、前回よりスムーズに進める姿に成長を感じました」（保護者）

「野菜の収穫時、虫がいっぱいいて大変だったけど、みそ汁にしたらめっちゃおいしかった」（中学１年生）

「荒尾選手と交流して、いいところをいっぱい知れたのでよかったです」（中学１年生）

無邪気で温かい感想の数々は、彼らがただの体験にとどまらず、自らの手で収穫し、味わう喜びを確実に噛み締めている証拠だ。

アリーナから地域へ。千葉ジェッツが描く新しい循環千葉ジェッツでの長年のプレーに対する感謝を込め、地域やファンとの「新しい循環」について展望を語る photo by Yoshio Yoshida

千葉ジェッツに在籍して合計約８年。チームが地域密着の小さなクラブから、１万人を超える観客を動員する日本トップクラスのクラブへと成長する過程を、荒尾選手は肌で感じてきた。

「若い頃に千葉ジェッツに来て、地域のお祭りに行ったりビラ配りをしたりする中で、応援してくださるファンやスポンサー、地域の方々への感謝の気持ちが強くなりました。この活動を通して、千葉ジェッツと生産者、地域の方々、そして子どもたちがうまく循環し、恩返しになればいいなと思っています」

ひとり親家庭を対象としたキャンプイベントでの一コマ。子どもたちと同じ目線で自然体の交流を楽しむ 写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし

その「循環」は、確かな形になり始めている。荒尾選手の活動が縁となり、2026年１月下旬からは、地域の生産者から仕入れた野菜を使った地産地消メニューがアリーナで提供されるようになった。活動の輪は、コートの外へ着実に広がっている。 さらに、ひとり親家庭を対象としたキャンプイベントに参加し、一緒にバーベキューやレクリエーションを楽しむなど、多様な社会貢献活動も展開している。

「『社会貢献をやったほうがいい』と誰かに強制するものではないと思っています。ただ、こうして記事にしていただいて、こういう活動があることを知ってもらい、少しでも興味を持ってくれたら嬉しい。本人が『やりたい』と思った時にやるのが一番ですから」

自身の背中を見せることで、自然と後に続く選手が現れることを願っている。実際、千葉ジェッツ内では荒尾選手の姿に影響を受け、自発的に社会貢献活動を始める選手たちが生まれているという。

ボールを力強く握るその手で、土に触れ、命の尊さを伝えてきた。彼が蒔いた種は、確実に次の世代へと受け継がれていく photo by Yoshio Yoshida

歓声が鳴り止み、いつか必ず訪れる引退の日。その後、アスリートには一体何が残るのだろうか。 その答えを、荒尾選手はすでに知っているのかもしれない。

土の匂いを嗅ぎ、命の尊さを語り合った時間。苦手な野菜を笑顔で頬張るようになった子どもたちの姿。そして、アリーナで提供される地元の新鮮な野菜たち。 彼がコートの外で蒔き続けている小さな種は、地域という豊かな土壌に根を張り、スポーツの枠を超えた「新しい絆」として、未来へ力強く育っていくはずだ。

text & photo by Yoshio Yoshida（Parasapo Lab）

写真提供：株式会社千葉ジェッツふなばし