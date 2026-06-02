デレマス声優・天野聡美が『週プレ』写真集でサーフィンに初挑戦！可愛すぎる“トロちゃん”の素顔

『アイドルマスター シンデレラガールズ』出演の人気声優・天野聡美、初のデジタル写真集が5/27発売

『アイドルマスター シンデレラガールズ』の白菊ほたる役などで知られる人気声優・天野聡美の初デジタル写真集『なみまち』が、5月27日に発売された。「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で一斉に配信されている。

本作で彼女が扮するのは、海とサーフィンを愛する女の子。しっとりとした部屋着姿やヘルシーな水着姿に加え、サーフィンに初挑戦する貴重な姿まで収録。

天野聡美 © HIROKAZU／集英社

天野聡美 © HIROKAZU／集英社

初めて尽くしの撮影を全力で楽しむ、キュートな“トロちゃん”の魅力が詰まった一冊だ。

天野聡美 © HIROKAZU／集英社

なお、「週プレ グラジャパ！」限定で発売されるVOICE PHOTO BOOKには、本人が撮影をじっくり振り返る20分超の豪華オーディオコメンタリーが収録されている。

天野聡美 © HIROKAZU／集英社

【プロフィール】

天野聡美（あまの・さとみ）

11月29日生まれ 神奈川県出身

趣味：コスメ収集、茶道

特技：飾り切り、バルーンアート

芸歴：日本ナレーション演技研究所

Xアカウント【@AmanoSatomiToro】