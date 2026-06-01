MLBは現地時間の5月までの日程が終了。ドジャースの大谷翔平選手は、開幕から投打二刀流で戦い続けています。

今季はドジャースに移籍3年目にして、初めて開幕ローテション入り。シーズン序盤には「2022年ぐらいが一番、自分の中ではベストなシーズンだったと思っている。やっぱり稼働率も含めて、体のしんどさも含めて、そこはちょっと違うレベルではあったので、 それを今年しっかりとできれば嬉しいですし、そこを達成できるように努めたいなと思っています」と語っていました。

エンゼルス時代の2022年は、投手としては28試合に登板し15勝9敗で防御率は2.33をマーク。さらに打者としては34本のホームランを放ち、規定投球回と規定打席のダブルクリアの歴史的シーズンでした。

5月の“投手・大谷”は、4試合に先発登板。3勝1敗、防御率0.82をマークしました。特に直近2試合は1番投手兼指名打者で出場し、登板日に2試合連続先頭打者ホームランの離れ業を成し遂げました。

“打者・大谷”は、5月序盤の9試合こそ月間打率.111と低空飛行でしたが、現地12日ジャイアンツ戦でのホームランを皮切りに一気に急浮上。5月最終日も2安打を放ち、終わってみれば、月間打率.289、4本塁打、18打点、2盗塁、OPS.892などを記録しました。

今季の5月までの成績は、投手として、9試合で5勝2敗、投球回55.0回で防御率0.82の成績。打者としては、58試合で打率.280、6年連続2桁アーチとなる10本塁打、31打点、6盗塁、OPS.894を記録しています。

一方、2022年シーズンの5月までは、投手として8試合で3勝3敗、投球回44回1/3で防御率3.45の成績。打者としては打率.249、11本塁打、32打点、7盗塁を記録していました。“ベストなシーズン”を上回るような投打二刀流をみせています。

▽5月終了時点の主な成績

【2026年】

■投手

試合9

勝利5

敗戦2

投球回55.0

防御率0.82

■打者

試合58

打率.280

本塁打10

打点31

四球39

盗塁6

OPS.894

【2022年】

■投手

試合8

勝利3

敗戦3

投球回44.1

防御率3.45

■打者試合49打率.249本塁打11打点32四球18盗塁7OPS.795