運動会は春派の学校が増えている今日この頃。昨年初めて5月の運動会に参加したのは小2の娘がいるESSEフレンズエディターのおがわりさん。春の運動会は、微妙な天候と新年度の慣れない状況のせいで、なかなか大変だったそう。今回は、その経験からおがわりさんがUV対策＆体温調節に役立ったというユニクロ、GUのアイテムを紹介します。

被ればとりあえず身支度は完了。GUのキャップ

5〜6月は紫外線が気になる季節ですが、なにかとやることの多い朝に日やけ止めをしっかり塗るのは大変ですよね。

運動会の日、娘の通う学校は観覧ゾーンの日傘利用がNG。そんなときに、かぶるだけで紫外線対策になるGUのUVカットツイルキャップが役に立ちました。男女兼用タイプのこのキャップは深めにかぶれてほどよく顔を隠してくれます。メイクは軽め、ヘアセットも省略できました。

また、カジュアルなキャップも落ち着きのある黒なら、学校行事にちょうどいいと感じました。顔まわりが少し暗くなるのが難点だったので、ピアスをさっとつけてカバーしました。

着るだけで紫外線対策に。ユニクロのパーカー

紫外線対策には、ユニクロのエアリズムUVカットメッシュパーカも役立ちました。袖に親指を通すホールがついているので、手の甲までしっかり生地に覆われます。ずり落ちないので、紫外線を気にせずに写真撮影もできました。

また、内ポケットが意外にも役に立ちました。適当なバッグがなかったため、内ポケットに貴重品を入れて、手ぶらで学校に行ったところ、小学校の運動会は観覧者が多くてびっくり。大きなバッグだとじゃまになっていたかもしれません。

季節の変わり目に厚みがちょうどいいリブT

天候が不安定なこの春から夏にかけては、天気予報もコロコロと変わり、昨年も暑いのか肌寒いのか前日になってもはっきりしませんでした。当日の朝、着る服に悩まないように、インナーは、半袖・長袖各一枚をあらかじめ用意。朝の体感温度でどっちを着るか決めることにしました。

半袖はGU、長袖はユニクロ、どちらもリブTです。程よく厚みがあり、この時季はこれさえあればなんとかなるので去年から愛用しています。適度なフィット感のリブTは、パーカーを肩がけしてもすっきりした印象で、微妙な体温調節が必要なときにも役立ちます。

今回ご紹介したアイテムはすべて数年前に購入した私の私物ですが、ほぼ同じアイテムが今年も販売されています。季節の変わり目に着る服をお悩み中の方はぜひチェックしてみてくださいね。