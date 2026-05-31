もうすぐ終了だよーーッ！（泣）【ミスド】パケもネーミングも可愛い♡「ドーナツ & ドリンク」

【ミスタードーナツ】ではパッケージが目を引く「ドーナツ & ドリンク」が登場中。食感を伝えるユニークで可愛い商品名にも注目。ちょっと癒されたい時に選んでみませんか？ 今回は5月下旬に終売を迎えるドーナツに加え、9月下旬まで味わえるドリンクをご紹介します。

雲デザインの可愛いパッケージ入り！

エアリーを表現したような雲が描かれた紙パッケージが可愛い「サクぽふん カスタードシュガー」。そのまま食べれば手が汚れずに済みそうです。@megumiko_maniaさんいわく、食感は「ひとくち目からさくっふわっで、思わず、おもしろい！ってなる」とのこと。商品名通りの味わいが楽しめるようです。カスタードシュガーをまぶしていて、ほんのりとまろやかな味わいが感じられるかも。

食感にやみつき！？

丸みのあるロゴをあしらった、ポップで可愛い包み紙のパッケージ入りの「サクぽふん ミルクシュガー」。ミルクシュガーをまぶしており、小さなお子さんも一緒に食べられそうです。@megumiko_maniaさんは「ひとくち目からさくっとふわっとこの食感やっぱりおもしろい」とコメント。実際に食べた筆者の感覚では、音が心地よく聞こえるくらいサクサクしていて、やみつき感がある印象でした。

ドーナツの絵柄入りカップで味わえる

フルーツの味わいが楽しめる「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー & グレープフルーツ」。ドーナツの絵柄が描かれた可愛いパッケージのドリンクです。中にはパールタピオカのほか、マンゴーゼリーやグレープフルーツゼリーが入っており、この食感と共にしっかりと飲み応えが感じられそう。公式サイトによれば「マンゴー味の氷のシャリシャリ食感」も楽しめて、気分をリフレッシュしたい時にぴったりかも。

ナタデココ好きにおすすめの一杯！

同じフローズンドリンクから登場している「シャリもぐフォンリービン パイン & ナタデココ」。角切りパイナップルとパインゼリーを加えたうえに、ナタデココも忍ばせた贅沢仕立て。食感の良さが癖になりそうです。公式サイトによると「パイン味の氷のシャリシャリ食感」も楽しめて、暑い日のお出かけやドライブ用にテイクアウトするのもアリかも。

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※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino