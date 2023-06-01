【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.】 2026年7月発送予定 価格：11,000円 プレミアム バンダイ 販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売） 【S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブ レイク ッキーフォーム】 2026年7月発送予定 価格：8,800円 プレミアム バンダイ 販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売） 【S.H.Figuarts にせ ウルトラマン 】 2026年7月発送予定 価格：8,800円 プレミアム バンダイ 販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売）

7月10日よりTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催予定の「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」の開催を記念して販売される限定アイテム3種が同店舗にて展示中。

「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念アイテムの展示ケース

「TAMASHII NATIONS」ブランドで展開される「仮面ライダー」、「ウルトラマン」、「ゴジラ」といった実写作品に登場するキャラクターのアクションフィギュアにフォーカスしたイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」。このイベントの開催にあたり、CLUB TAMASHII MEMBERS（CTM）会員向けに販売される記念商品がこの3アイテムとなる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」は、発売済みの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ」を夜間シーンのイメージでカラーリングしたもの。アーマーをシルバーからガンメタルへと変更。フォトンストリームやアルティメットファインダー、サテライトシグナルなどを蛍光塗料で塗装することで、市販のブラックライトを照射すれば、各部が発光しているように見える仕様だ。左腕にはファイズアクセルを装備しているのも見逃せない点だ。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」。7月発送予定。価格は11,000円。プレミアムバンダイ販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売、以下同）

番組オープニングなどで見られた、夜間シーンを再現したカラーだ

ブラックライトを照射したボックス展示も。蛍光塗料により、該当箇所が光っているように見える

「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」は、「仮面ライダー ガヴ」の酸賀研造が変身する「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」をアクションフィギュア化。ブレイクッキーゴチゾウのカラーであるベージュとブラウンのツートンのカラーリングをプリントにて再現し、変身アイテム兼武器の「ベイクマグナム」ももちろん付属している。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」。7月発送予定。価格は8,800円。プレミアムバンダイ販売商品

チョコチップクッキーのカラーをまとった仮面ライダーベイク

ベイクマグナムも忠実に再現

「S.H.Figuarts にせウルトラマン」は、「ウルトラマン」第18話の「遊星から来た兄弟」にて、ザラブ星人が化けた「にせウルトラマン」を立体化。細長い頭につり上がった目、身体に入った黒いラインなども再現し、劇中の“悪いウルトラマン”を具現化した姿に仕上がっている。付属品として「ロープに掴まったホシノ隊員」や、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンベリアル」に付属の「ギガバトルナイザー」を持つための手首パーツなども付属し、登場作品のシーンを楽しめる。

「S.H.Figuarts にせウルトラマン」。7月発送予定。価格は8,800円。プレミアムバンダイ販売商品

インパクトのあるつり目はクリアパーツ

ロープにぶら下がったホシノ隊員が付属する

それぞれは5月30日現在、CTM全会員向けの事前抽選販売が6月3日23時まで実施中。またイベント会期中となる7月17日以降にも事後の先着／抽選販売があるので、欲しいアイテムがあったら忘れずに申し込みをしておこう。

【ファイズ Night Color Ver.】【ベイク ブ レイク ッキーフォーム】【にせ ウルトラマン

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

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