【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.】 2026年7月発送予定 価格：11,000円 プレミアムバンダイ販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売） 【S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム】 2026年7月発送予定 価格：8,800円 プレミアムバンダイ販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売） 【S.H.Figuarts にせウルトラマン】 2026年7月発送予定 価格：8,800円 プレミアムバンダイ販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売）

　7月10日よりTAMASHII NATIONS STORE TOKYOで開催予定の「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」の開催を記念して販売される限定アイテム3種が同店舗にて展示中。

「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」開催記念アイテムの展示ケース

　「TAMASHII NATIONS」ブランドで展開される「仮面ライダー」、「ウルトラマン」、「ゴジラ」といった実写作品に登場するキャラクターのアクションフィギュアにフォーカスしたイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」。このイベントの開催にあたり、CLUB TAMASHII MEMBERS（CTM）会員向けに販売される記念商品がこの3アイテムとなる。

　「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」は、発売済みの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ」を夜間シーンのイメージでカラーリングしたもの。アーマーをシルバーからガンメタルへと変更。フォトンストリームやアルティメットファインダー、サテライトシグナルなどを蛍光塗料で塗装することで、市販のブラックライトを照射すれば、各部が発光しているように見える仕様だ。左腕にはファイズアクセルを装備しているのも見逃せない点だ。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」。7月発送予定。価格は11,000円。プレミアムバンダイ販売商品（CTM会員向け先着／抽選販売、以下同）

番組オープニングなどで見られた、夜間シーンを再現したカラーだ

ブラックライトを照射したボックス展示も。蛍光塗料により、該当箇所が光っているように見える

　「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」は、「仮面ライダー ガヴ」の酸賀研造が変身する「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」をアクションフィギュア化。ブレイクッキーゴチゾウのカラーであるベージュとブラウンのツートンのカラーリングをプリントにて再現し、変身アイテム兼武器の「ベイクマグナム」ももちろん付属している。

「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」。7月発送予定。価格は8,800円。プレミアムバンダイ販売商品

チョコチップクッキーのカラーをまとった仮面ライダーベイク

ベイクマグナムも忠実に再現

　「S.H.Figuarts にせウルトラマン」は、「ウルトラマン」第18話の「遊星から来た兄弟」にて、ザラブ星人が化けた「にせウルトラマン」を立体化。細長い頭につり上がった目、身体に入った黒いラインなども再現し、劇中の“悪いウルトラマン”を具現化した姿に仕上がっている。付属品として「ロープに掴まったホシノ隊員」や、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンベリアル」に付属の「ギガバトルナイザー」を持つための手首パーツなども付属し、登場作品のシーンを楽しめる。

「S.H.Figuarts にせウルトラマン」。7月発送予定。価格は8,800円。プレミアムバンダイ販売商品

インパクトのあるつり目はクリアパーツ

ロープにぶら下がったホシノ隊員が付属する

　それぞれは5月30日現在、CTM全会員向けの事前抽選販売が6月3日23時まで実施中。またイベント会期中となる7月17日以降にも事後の先着／抽選販売があるので、欲しいアイテムがあったら忘れずに申し込みをしておこう。

【ファイズ Night Color Ver.】 【ベイク ブレイクッキーフォーム】 【にせウルトラマン

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

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