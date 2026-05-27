6月3日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」

世界から見た日本ってどんな国？大激論SP

山田涼介も参戦！世界のSDGs事情も

“吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！

世界から見た日本ってどんな国？

日本に来て感じた違和感・感動した事・驚いた事…大放出！

2週連続「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」に山田涼介も参戦！

▼日本人は褒められても謙遜、褒めるのも下手？山田涼介がイタリア風に挑むも…

▼W杯開幕間近！サッカー大国ブラジルは好きなチームで人間性をジャッジ？！

▼物に向かっても「すみません」？日本人の口癖に違和感

▼スクランブル交差点に感動！外国人観光客が歓声を上げる景色とは

▼「お通し」「大皿シェア」…世界の食文化のアレコレ

▼道を譲る日本の交通マナーに感激！各国の交通事情

▼「ルールはルール」絶対にルールを守る日本人に何故か日本人が抗議！？

▼いつもニコニコしているのに裏の顔？匿名SNSの発言が怖い日本人

▼日本はゴミの分別が細かい…世界のゴミの分別・資源化について 世界のSDGs事情は？



お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

山田涼介（Hey! Say! JUMP）

テーマゲスト（五十音順）

犬山紙子、神田愛花、野々村友紀子、バービー

アイリア（スペイン）、アーニャ（ロシア）、アノン（モンゴル）、

アリィ（アメリカ）、アリソン（カナダ）、いぜん（中国）、

ウェンディー（ニュージーランド）、サユリ（ペルー）、

シキ（フィンランド）、シモネ（ブラジル）、スワスティカ（インド）、

テルマ（アイスランド）、ニコル（イタリア）、ハンチ（韓国）、

プリスカ（南アフリカ）、堀口ミイナ（トルコ）、マイダリン（タイ）、

マリア（ドイツ）、ミキ（フランス）、ヨーコ（トンガ）、

ラディア（タンザニア）、リー・タットロック（イギリス）