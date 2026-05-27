6月3日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」世界から見た日本ってどんな国？大激論SP 山田涼介も参戦！世界のSDGs事情も
6月3日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」
世界から見た日本ってどんな国？大激論SP
山田涼介も参戦！世界のSDGs事情も
“吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！
世界から見た日本ってどんな国？
日本に来て感じた違和感・感動した事・驚いた事…大放出！
2週連続「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」に山田涼介も参戦！
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お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
テーマゲスト（五十音順）
犬山紙子、神田愛花、野々村友紀子、バービー
アイリア（スペイン）、アーニャ（ロシア）、アノン（モンゴル）、
アリィ（アメリカ）、アリソン（カナダ）、いぜん（中国）、
ウェンディー（ニュージーランド）、サユリ（ペルー）、
シキ（フィンランド）、シモネ（ブラジル）、スワスティカ（インド）、
テルマ（アイスランド）、ニコル（イタリア）、ハンチ（韓国）、
プリスカ（南アフリカ）、堀口ミイナ（トルコ）、マイダリン（タイ）、
マリア（ドイツ）、ミキ（フランス）、ヨーコ（トンガ）、
ラディア（タンザニア）、リー・タットロック（イギリス）