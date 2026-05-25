2026−27シーズンJリーグの対戦カードは6月16日に発表！…22日にはルヴァン杯の日程等が明らかに
Jリーグは25日、2026−27シーズンの試合日程の発表スケジュールを明かした。
特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグを経て、2026−27シーズンから“秋春制”に移行となるJリーグ。6月16日（火）にはJ1、J2、J3の全対戦カード（ホームorアウェイを含む）が開催候補日とともに発表されることとなった。MUFG THE国立DAY（MUFG国立開催試合のキックオフ日時、対戦カード）とフライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）についても同日発表となる。
7月1日（水）の13時からはJ1、J2、J3の2026年開催分のキックオフ日時、スタジアム、放送・配信が発表される見通し。J1は開幕節から第20節まで、J2とJ3は開幕節から第22節までの詳細が明らかになる。2027年開催分の詳細については、12月上旬発表予定だ。
さらに、6月22日（月）の13時からはルヴァンカップの組み合わせ表、開催日に加え、1回戦の対戦カード、キックオフ時刻、スタジアムが発表される。
特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグを経て、2026−27シーズンから“秋春制”に移行となるJリーグ。6月16日（火）にはJ1、J2、J3の全対戦カード（ホームorアウェイを含む）が開催候補日とともに発表されることとなった。MUFG THE国立DAY（MUFG国立開催試合のキックオフ日時、対戦カード）とフライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）についても同日発表となる。
さらに、6月22日（月）の13時からはルヴァンカップの組み合わせ表、開催日に加え、1回戦の対戦カード、キックオフ時刻、スタジアムが発表される。