コスパで考えたらコレ一強！「カロリーも無駄も減る！」「まさか100円で手に入るとは…！」

セリアのオイルスプレーは、油の出しすぎ問題を解決してくれるキッチン便利グッズ。100円とは思えないガラス製ボトルで、きめ細かいミストが少量でもムラなく広がり、カロリーや油の無駄をしっかりカットできます。また、スリムで省スペースなので、オイルの複数使い分けにも便利ですよ。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：オイルスプレー 100mL

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：16.5×直径4.2cm

容量（約）：100mL

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203215635

このお値段で手に入るなんて！セリアの優秀キッチングッズをチェック

セリアのキッチングッズ売り場で見つけた『オイルスプレー 100mL』は、料理の油を出しすぎてしまう問題を解決してくれるアイテム。

価格面でもかなり優秀で、ダイソーで買えるプラスチック製のオイルスプレーは300円しますが、セリアならなんとガラス製の商品が100円で手に入ります。

プラスチックよりもチープさが少なく、キッチンに置いても生活感が出にくいのが嬉しいところ。

スリムな形状なので場所も取らず、オイルの種類ごとに複数使い分けたい人にも向いています。

油の使いすぎを防ぐ！『オイルスプレー 100mL』

一方で注意点もあります。口がかなり狭いため、オイルを入れるときに少し手間がかかります。こぼれやすいのでじょうごがあると安心です。

また、洗った後は内部の水が抜けにくく、乾燥にも時間がかかるのが難点。筆者はピンセットやキッチンペーパーを使って地道に乾かしましたが、少し根気が必要です。

スプレー自体は使いやすく、プッシュ部分には凹凸がついていて、指がしっかりフィットするのが◎押しやすいので、調理中でもストレスなく使えます。

とてもきめ細かいミスト状で油が出るので、フライパン全体にムラなく広がります。

少量でもしっかりコーティングできるため、「いつも油を入れすぎてしまう…」という方には特におすすめ。ヘルシー志向の料理にもぴったりです。

今回はセリアの『オイルスプレー 100mL』をご紹介しました。

カロリーを気にしていたり、料理のちょっとした無駄を減らしたいときに、かなり頼れる一本です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。