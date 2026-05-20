三人の天下人の「革命」は、現代とどうつながっているのか【新・戦国史 #8】

家康亡き後、二五〇年以上続く江戸時代の「泰平」は、いかにして訪れたのか。そして、現代の私たちが暮らす日本は、この激動の時代とどのようにつながっているのか。



科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史 城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』の第7章「泰平の世」はいかに到来したか」より、その一部を特別公開。

書影

豊臣家を滅ぼした家康は、徳川幕府を中心とした体制の安定を図るため「一国一城令」をはじめとする諸法を定めていく。そして、大坂夏の陣からわずか一年後、時代の転換を見届けた家康はこの世を去る。ここに、信長・秀吉・家康という三人の天下人による城郭革命は一つの区切りを迎えた。



彼らが切り開いた新たな道は、その後の日本の姿を決定づけていくものだった。戦いのための軍事要塞だった城は領国統治の拠点へと変貌を遂げ、城を中心に広がる城下町は商業と文化の中心地として発展した。戦乱を駆け抜けた人々の暮らしもまた、大きく変貌していった。



本章では、現存十二天守の一つである松江城と、その城下町で進められている発掘調査や研究を手掛かりに、三人の天下人の城郭革命の先に日本がどのような都市と社会を形成していったかをたどっていく。



家康亡き後、二五〇年以上続く江戸時代の「泰平」は、いかにして訪れたのか。そして、現代の私たちが暮らす日本は、この激動の時代とどのようにつながっているのか。戦乱の終焉から始まる、その道筋を見つめたい。

一国一城令と築城ラッシュの終焉

慶長年間に巻き起こった「築城ラッシュ」は、家康が大坂の陣で勝利を収め、最大の懸念であった秀頼を滅ぼしたことで、突如として終焉を迎える。



そのきっかけとも言えるのが、一六一五年（慶長二〇／元和元）に家康が立案し幕府によって発布された「一国一城令」だ。大名の領国「一国」につき、居城「一城」のみを認めるというもので、築城ラッシュのときに各地で大名が築いた支城のほとんどが破却されることになった。ただ一部の城は例外を認められ、例えば、加賀藩・前田家は金沢城の他に小松城が、熊本藩・加藤家では島津家への押さえとして熊本城の他に麦島（むぎしま）城（八代〔やつしろ〕城）の存続が認められた。



この一国一城令の翌月に発布されたのが、その後の江戸幕府政治の根幹をなす「武家諸法度」である。そこには、大名同士が将軍の許可なく婚姻を結んではならないという規定や、大船の建造を禁止するなど、大名を統制するための条項が並んでいた。その中には、城に関する重要な条項も含まれている。



それは、大名が居城を修復する場合は必ず幕府に届け出ること、そして新たな築城を禁止するというものだった。大名がこれに違反した場合、改易（領地の没収）、減封（領地の削減）、転封（領地替え）などの厳しい処分が下った。ただ、こちらについても例外があり、島原城（長崎県島原市）はキリシタンや西国大名に対する牽制として、新たな築城が認められた。



全国の大名を統制することに成功した家康は、ここに徳川による天下統一を完成させた。そして、大坂夏の陣の翌年の一六一六年（元和二）、家康は駿府城で波乱に満ちた七五年の生涯を静かに閉じた。

築城ラッシュの終盤に建てられた松江城

松江城は、島根県松江市に位置する宍道湖（しんじこ）の湖岸、標高二九メートルの亀田山に築かれた平山城だ。四重五階地下一階の望楼型天守は慶長の築城ラッシュの終盤、一六一一年（慶長一六）に完成したとされる。



現存十二天守の一つで、外壁の多くが黒塗りの板に覆われた姿が印象的だが、これは山陰地方の厳しい風雨や湿気をしのぐため、柿渋やすす、漆などを混ぜた染料を用いているからである。天守の広さ（延べ床面積）はおよそ一八〇〇平方メートルと現存十二天守の中で姫路城に次いで二番目、天守の高さも姫路城、松本城に次ぐおよそ二二メートル。二〇一五年（平成二七）には国宝にも指定された。毎春「国宝松江城 お城祭り」では期間中にのべ一五万人を動員するなど、押しも押されもしない、県庁所在地・松江のシンボルである。

現存12天守地図

国宝・松江城

松江城はその質実剛健な外観さながら、築城ラッシュ初期の軍事的緊張を反映しており、実戦を強く想定した天守構造を持つことで知られている。代表的なのが、地階に設けられた井戸の遺構である。かつては籠城戦を想定し、飲料水か塩を貯蔵していたものとされる。現在は半分が埋め立てられているものの、もともとは深さ二四メートルだった。天守内に井戸を持っていた例としては、名古屋城や浜松城などが知られているが、現存するのは松江城のみである。

松江城の地階に設けられた井戸の遺構

天守入り口付近の防備を固めるための付櫓（つけやぐら）は、仮に敵に侵入を許しても建物内部に向けた狭間から迎撃できるように計算されている。さらに階段には燃えにくい桐材を使用しているなど、戦国の香りを色濃く残した城であることがわかる。



ところで、松江城の国宝指定のきっかけとなったのは、地階部分の柱に打ち付けられていた「祈祷札（きとうふだ）」である。この祈祷札の存在は以前より知られていたが、長い間所在が不明になっていた。それが二〇一二年（平成二四）に城の南側にある神社にて市職員が偶然発見。祈祷札に空いた釘穴が、天守近い部分の柱に空いた釘穴とも一致したため、祈祷札に記された「慶長拾六年」の「正月」に天守落成の祈祷が行われていたことが証明されたのだ。

松江城天守内に展示されている祈祷札のレプリカ

もう一つ、国宝指定の決め手になった特徴的な構造がある。それが「通柱」と呼ばれる構造だ。この時代は通常、大きな建物をつくる際は「心柱」（中心となる柱）を立てて全体を支えていた。例えば、四層五階・地下一階、重量六〇〇〇トンもの姫路城大天守には、東西二本の巨大な心柱が使われている。しかし、築城ラッシュにより全国で同時多発的に城の建設が進む中で松江城の築城も始まったため、巨大な柱をつくる木材が不足していた。



その打開策として考案されたのが、心柱を使わず、二階分の短い通柱を組み合わせて配置し、上階の重さを分散させて下階へ伝える構造だ。天守の柱三〇八本の柱のうち九六本に通柱が採用されており、前述の祈祷札も地階から一階を貫く天守最大の東西二本の通柱に打ち付けられていた。この通柱は天守二階から三階へ上る階段から見ることができるので、訪れる際はぜひ注目してほしい。

松江城の複数の通柱

通柱の断面図 （松江市『松江城天守学術調査報告書』〔2013 年〕より、一部加工）

天守木材の不足を補う工夫は、ほかにも一三〇本の柱に採用された「包板（つつみいた）」という工法に見ることができる。これは柱の面に板を張り、鎹（かすがい）や鉄輪（かなわ）で固定することで、柱の割れを隠し、強度を高めるためのものと考えられている。こうした技法は、現存する天守では松江城だけに確認されており、松江城の天守建築に高度な技術が用いられたことを示している。



包板。鎹や鉄輪で 固定し、柱の強度を高めている

ちなみに天守一階の床梁に使われていた木材には、築城主堀尾氏の家紋である「分銅紋（ふんどうもん）」に月山富田（がっさんとだ）城を示すと考えられている「富」という文字が刻まれている。この木材には筏（いかだ）で運んだ痕跡も見られることから、松江城築城の際に月山富田城の木材を転用したのではないかと推測されている。

この続きは『新・戦国史』でお楽しみください。本書は以下の構成で、信長から家康へと続く城郭革命の実像を描き、「近世城郭誕生の秘密」に迫ります。



第1章 信長の城郭革命

第2章 令和の大調査で迫る安土城

第3章 消えた安土山図屛風と大航海時代

第4章 秀吉が残した慶長の築城ラッシュ

第5章 家康の国づくりと名古屋城

第6章 巨大城郭がもたらした技術・社会変化

第7章 「泰平の世」はいかに到来したか

NHKスペシャル取材班

最新の発掘調査と科学的分析から近世城郭の誕生に迫った、NHKスペシャル「戦国サムライの城」の制作チーム。同番組は、信長から家康へと続く城郭革命の実像を描き、大きな反響を呼んだ。

※刊行時の情報です