福岡県田川市の村上卓哉市長（５５）が、不倫関係と認識していた女性職員からセクハラ被害を訴えられ、事実関係を調査していた第三者委員会は１８日、市長の行為をセクハラと認定した。

福岡市で記者会見した第三者委の森山大輔委員長は、村上市長の行為について、▽公用車内で手を握った▽カラオケ店内での肉体的接触▽初回の性交渉▽その後の継続した性交渉――の４点をセクハラと認定。「いずれも対象職員の任意の同意は認め難い」との判断を示した。

村上市長は昨年２月、公務出張先で女性職員と不適切な関係を繰り返したとする一部報道を認め、「不倫関係だった」と謝罪し、来年４月までの任期中の給与を５０％減額にした。

これに対し、女性側は昨年３月、「強いられた同意」に基づく関係だったとセクハラを主張。女性側の要請もあり、市は同８月に弁護士３人による第三者委を設置し、村上市長は調査結果を待って進退などを検討する方針を示してきた。

市幹部によると、村上市長は調査結果を精査した上で、今後の対応を公表する方針。この日午前の市議会厚生委員会に出席した村上市長は「（第三者委の調査結果について）詳細が分かり次第、中身を精査してお伝えする」と述べた。

市議会はこれまでに村上市長の問責決議案を可決した一方、不信任案は２度にわたって否決している。