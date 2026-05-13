新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回はドコモグループ、KDDI、ソフトバンクの3大通信キャリアのランキングをお届けする。（文／DiamondWEEKLY編集室、データ提供／大学通信）

2024年は早稲田がトップ独占

25年はどうなった？

通信料金の値下げが進む中で、通信会社は従来の「通信サービス」だけでは収益を伸ばしにくくなっている。

そのため近年は、ポイント経済圏や金融サービス、地域DXといった非通信分野へと事業を広げている。具体的には、データセンターの運営やスマートシティの支援、地域活性化に関わるビジネスなどに取り組み、通信インフラを土台としながら新たな収益源を模索している状況だ。

なかでも注目されているのが、生成AIの普及に伴うデータセンター需要の拡大である。大量のデータ処理が必要になるため、この分野は今後の成長を支える重要な柱になると見られている。

2024年の通信大手3社の採用大学ランキングでは、ドコモグループ、KDDI、ソフトバンク、いずれも1位は早稲田大が独占した。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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