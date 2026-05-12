タイムマシーン3号山本浩司、3年前に美女タレントに真剣告白していた「僕が一方的に好きで…」
【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司が11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。3年前に告白した女性タレントを明かした。
【写真】タイムマシーン3号に全力ビンタした美人アナ
この日の放送で山本の幼馴染から「10年以上前から渕上さんという女性を可愛いと言っており、ちょっと前に飲んだ時も『告白して振られた』と言っていたので、今も好きなんだと思います」とタレコミが紹介された。「13年くらい前に共通の友人を通して知り合った」という女性は、熊本を中心に活動しているタレントの渕上彩夏と判明。渕上は現在、実家の熊本に帰っているが、それ以降もたまに山本と会っていたという。
山本は「僕が一方的に好きで…」と渕上への思いをぶっちゃけ。また、3年前には渕上に会うために熊本まで行き告白したが、その数ヶ月後に「ごめん。友達としてしか見られない」と振られてしまい、山本は「悔しいながらも良い思い出になった」と振り返った。
そして、スタジオに渕上が登場し、山本から告白されたのは3年前の時だけなのか質問が及ぶと「いや、何度か告白されてる」と回答。渕上は山本から告白される度に断っていると明かし、共演者は「全然諦めてねえじゃん」と山本にツッコミを入れていた。
「（山本を）男性として見る気はなかった？」という共演者からの質問に渕上は3年前に気持ちを伝えられた際に山本と初めて手を繋いだと告白。その時、渕上は自分がどんな気持ちになるのかと思ったそうだが「普通」だったという。これを受け、山本が「ガッといってれば（キスしてれば）良かった？」と聞くと渕上は「分かんない」と答えていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆山本浩司、3年前にタレントの渕上彩夏に告白
この日の放送で山本の幼馴染から「10年以上前から渕上さんという女性を可愛いと言っており、ちょっと前に飲んだ時も『告白して振られた』と言っていたので、今も好きなんだと思います」とタレコミが紹介された。「13年くらい前に共通の友人を通して知り合った」という女性は、熊本を中心に活動しているタレントの渕上彩夏と判明。渕上は現在、実家の熊本に帰っているが、それ以降もたまに山本と会っていたという。
◆渕上彩夏、山本浩司と手を繋ぐも感想は「普通」
そして、スタジオに渕上が登場し、山本から告白されたのは3年前の時だけなのか質問が及ぶと「いや、何度か告白されてる」と回答。渕上は山本から告白される度に断っていると明かし、共演者は「全然諦めてねえじゃん」と山本にツッコミを入れていた。
「（山本を）男性として見る気はなかった？」という共演者からの質問に渕上は3年前に気持ちを伝えられた際に山本と初めて手を繋いだと告白。その時、渕上は自分がどんな気持ちになるのかと思ったそうだが「普通」だったという。これを受け、山本が「ガッといってれば（キスしてれば）良かった？」と聞くと渕上は「分かんない」と答えていた。（modelpress編集部）
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