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2030年から学校が変わる！通知表や授業時数が大転換する次期学習指導要領の「5つの大変革」とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習塾専門家で「スマ塾」を展開する小田氏が、YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」にて「【5つの大変革】2030年新学習指導要領を徹底解説｜通知表・授業時間・新教科が変わる┃中教審 論点整理」と題した動画を公開している。

動画では、2030年度から本格実施される次期学習指導要領に向けた中央教育審議会（中教審）の「論点整理」をもとに、学校教育における5つの大きな変更点を解説している。



動画では、小田氏が次期学習指導要領の基本となる考え方や、具体的な変革のポイントをスライドを用いて分かりやすく紐解いている。



まず、「卓越性」「公平性」「実現可能性」という3つの基本方針が示され、これらを三位一体で実現することが求められていると説明。さらに、膨大で読みづらかった学習指導要領自体が「構造化」と「デジタル化」により使いやすく生まれ変わる点が挙げられた。



特に注目すべきは、「情報教育の大幅強化」である。小田氏は、日本の情報教育が国際的に不十分であるという課題背景に触れ、小中高で一貫した体系的な情報教育へ移行する方針を解説。中学校の技術・家庭科の技術分野を分割し、「情報・技術科」を新設する構想も明かした。



また、学校の裁量で授業時数を柔軟に変更できる「調整授業時数制度」の導入も大きなトピックだ。申請不要で学校の判断により授業時数を調整可能となり、各学校の特色に合わせたカリキュラム編成が可能になるという。



さらに、通知表の評価方法についても激変する。現行の「主体的に学習に取り組む態度」が評定から外れ、文章による個人内評価へと変わる見通しである。これについて小田氏は「挙手の回数やノートの取り方など、形式的なもので評価されがちで本来の趣旨と違う運用になっていた」と背景を説明した。加えて、教科書もデジタル形態が正式に認められ、紙、ハイブリッド、デジタルのみの3つから各自治体が選択できるようになる。



最後に小田氏は、教育格差への懸念や教員の負担軽減など「残された課題」にも言及し、今後の議論に注目すべきだと結んだ。2030年に向けた教育の大転換の全体像を掴むことができる、保護者や教育関係者にとって必見の解説となっている。