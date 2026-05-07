とちぎテレビ

小山市は７日、渡良瀬遊水地で国の特別天然記念物、コウノトリの４羽目のヒナを確認したと発表しました。この場所で４羽のヒナの姿を同時に確認したのは初めてだということです。

小山市が渡良瀬遊水地に設置した人工の巣の塔です。子育てに励むコウノトリの「ひかる」と「レイ」のペアが子守交代の挨拶。その後、わずかな時間ですが、４羽のヒナを確認することができます。渡良瀬川の流域で環境の保全などに取り組む「ＮＰＯ法人わたらせ未来基金」の青木章彦理事長が６日夕方、撮影しました。

巣の上では、４羽がヘビのような獲物を奪い合うように食べる姿も見ることができました。小山市では、４月２６日に３羽のヒナを確認していて、５月３日には新たに４羽目のヒナの姿を確認しました。

市によりますと、この場所でヒナが誕生するのは７年連続で４羽のヒナが同時に見られたのは初めてだということです。４羽目のヒナはほかのヒナたちに比べて身体が小さいことから、３羽が生まれた後に誕生したと推定されています。

コウノトリの巣の塔から４００メートルほど離れた場所にある観察デッキです。巣の塔の周りにはコウノトリがエサを探す池や緑が広がっています。観察デッキには無料の望遠鏡が設置されていて、訪れた人たちはコウノトリの家族を見ようと望遠鏡をのぞき込んでいました。大型連休中には、１日に約２００人の人が訪れるなどヒナの誕生を祝福しています。