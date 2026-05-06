名古屋が大一番を制す！ 稲垣祥のミドル弾などG大阪に2発勝利
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、名古屋グランパスとガンバ大阪が対戦した。
ともに消化試合が多いとはいえ、WESTの首位に立つヴィッセル神戸と勝ち点差「1」に縮めた名古屋とG大阪。優勝争い生き残りへ、勝ち点「3」が必須の直接対決が実現した。
先に試合を動かしたのはホームの名古屋だった。8分、中山克弘が左からグラウンダーパスを送り、ペナルティエリア手前の稲垣祥がダイレクトで合わせる。自慢の右足で正確にゴール右上へ突き刺した。
名古屋はマンツーマン守備でG大阪に前進の自由を与えず、ボールを奪ったら速攻で押し込んでいく。31分、ペナルティエリア手前から原輝綺がクロスを送ると、ゴール前の木村勇大が頭で合わせて追加点を獲得する。
後半も名古屋が主導権を握る。61分には浅野雄也のクロスに合わせた木村勇大のヘディングシュートがポスト直撃。その直後には中山にもビッグチャンスが訪れたが、惜しくも枠を外れた。
追加点を奪えなかった名古屋は、試合終了間際に美藤倫のゴールを許してクリーンシートとはならなかったものの、2−1で勝利して連勝達成。神戸の結果次第で首位に浮上する。次節は10日に行われ、名古屋はホームで京都サンガF.C.と、G大阪はホームでサンフレッチェ広島と対戦する。
【スコア】
名古屋グランパス 2−1 ガンバ大阪
【得点者】
1−0 8分 稲垣祥（名古屋）
2−0 31分 木村勇大（名古屋）
2−1 90＋5分 美藤倫（G大阪）
ともに消化試合が多いとはいえ、WESTの首位に立つヴィッセル神戸と勝ち点差「1」に縮めた名古屋とG大阪。優勝争い生き残りへ、勝ち点「3」が必須の直接対決が実現した。
先に試合を動かしたのはホームの名古屋だった。8分、中山克弘が左からグラウンダーパスを送り、ペナルティエリア手前の稲垣祥がダイレクトで合わせる。自慢の右足で正確にゴール右上へ突き刺した。
後半も名古屋が主導権を握る。61分には浅野雄也のクロスに合わせた木村勇大のヘディングシュートがポスト直撃。その直後には中山にもビッグチャンスが訪れたが、惜しくも枠を外れた。
追加点を奪えなかった名古屋は、試合終了間際に美藤倫のゴールを許してクリーンシートとはならなかったものの、2−1で勝利して連勝達成。神戸の結果次第で首位に浮上する。次節は10日に行われ、名古屋はホームで京都サンガF.C.と、G大阪はホームでサンフレッチェ広島と対戦する。
【スコア】
名古屋グランパス 2−1 ガンバ大阪
【得点者】
1−0 8分 稲垣祥（名古屋）
2−0 31分 木村勇大（名古屋）
2−1 90＋5分 美藤倫（G大阪）
【ゴール動画】名古屋vsG大阪
上手すぎる弾丸ミドル！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 6, 2026
ゴール手前でフリーとなった
稲垣祥が味方のパスから
ダイレクトシュートでゴールへ突き刺す！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚名古屋×G大阪
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/A7SYXFgNq9
ピンポイントクロスからのドンピシャヘッド！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 6, 2026
原輝綺のクロスボールに木村勇大の
力強いヘディングシュートが決まる！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚名古屋×G大阪
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/FbHX5Cwnls