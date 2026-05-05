アップルがマグネット式の無線充電機能「MagSafe」をiPhoneから削除する可能性が浮上しています。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、アップルはMagSafeの存在価値を見直しており、iPhoneに‌MagSafe‌を搭載するコストと、アクセサリやエコシステムの存在を天秤にかけています。

現時点で、‌MagSafe‌がiPhoneからすぐに削除される兆候はありません。しかし、折りたたみの「iPhone Ultra」では背面にマグネットの配列がなく、MagSafe‌非搭載の可能性を示唆しています。

アップルは少なくとも標準モデルのiPhoneから‌MagSafe‌を外すことを検討している可能性があります。言い換えれば、MagSafe‌を上位モデル限定の機能にするかもしれないということ。2027年に登場予定の標準モデル「iPhone 18」では、コスト削減のためにMagSafeが削除されるという噂もあります。

将来的にMagSafeは、マグネット機構のみが純正ケースの機能として提供される可能性もあるそう。MagSafeの動向から目が離せません。

Source: MacRumors

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