【Amazon GW スマイルSale】通勤通学にも。adidasのシューズが最大49％OFFに

2026年5月3日まで開催中の「Amazon GW スマイルSale」では、adidasのシューズがプライスダウン。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

ワークアウトや外出にもぴったり。タフで快適な履き心地のシューズ

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

最厚で最高のクッショニングモデル「Fresh Foam X MORE」がアプデ

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート

伸縮性のあるストラップを備えた、スリッポン構造のスニーカー

スポーツ後の足を、疲労やストレスから解放。定番のスポーツサンダル

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」

テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足

険しい地形にも対応する、防水性ハイキングシューズ

セール中のおすすめ商品

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