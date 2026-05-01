【Amazon GW スマイルSale】通勤通学にも。adidasのシューズが最大49％OFFに
2026年5月3日まで開催中の「Amazon GW スマイルSale」では、adidasのシューズがプライスダウン。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

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ワークアウトや外出にもぴったり。タフで快適な履き心地のシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ ランニングシューズギャラクシー 6コアブラック/コアブラック/コアブラック(GW4138)27.0 cm

7,150円 → 4,295円（40%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm

7,150円 → 4,999円（30%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースフットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グリーン(GW2063)26.5 cm

7,150円 → 4,495円（37%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最厚で最高のクッショニングモデル「Fresh Foam X MORE」がアプデ


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) メンズ Fresh Foam X More v6 フレッシュフォーム 厚底 クッション 現行モデル メンズランニングシューズ [ニューバランス] MMOR2L4 D 265

20,900円 → 17,944円（14%オフ）

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1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0フットウェアホワイト/コアブラック/フットウェアホワイト(GW9250)27.0 cm

7,150円 → 4,520円（37%オフ）

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adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm

7,150円 → 3,984円（44%オフ）

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伸縮性のあるストラップを備えた、スリッポン構造のスニーカー


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ スニーカーLITE ADIRACER アダプト 4.0

7,150円 → 3,611円（49%オフ）

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スポーツ後の足を、疲労やストレスから解放。定番のスポーツサンダル


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ユニセックス大人 アディレッタ ユニセックス大人スポーツサンダル スポーツサンダルアディレッタ シャワー

3,300円 → 2,000円（39%オフ）

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「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー WL996

11,990円 → 6,899円（42%オフ）

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しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー 【旧モデル】 IZ996 ベルクロ マジックテープ 面ファスナーベビー キッズスニーカー 子供 男の子 女の子ファーストシューズ(12.0cm~16.5cm) 996 IZ996

6,490円 → 5,596円（14%オフ）

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テニスシューズをモチーフにした日常使いに最適な一足


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ VL コート ベース NLF52スニーカー アディダス（adidas） スニーカー VLコートベース M ホワイト グリーン ID3710 カジュアル スポーツ シューズ 快適 タウン 街履き 登校 通学 （ホワイト/２３．０/Men's）

6,600円 → 4,442円（33%オフ）

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険しい地形にも対応する、防水性ハイキングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX NMQ33トレッキングシューズ アディダス トレッキングシューズ テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX ユニセックス大人 NMQ33 コアブラック/カーボン/ピュアティール (JQ2209) 27.0 cm

17,600円 → 11,919円（32%オフ）

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セール中のおすすめ商品


PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー ウィスパー ホワイト/チョコレート ブラウン(04) 26.5 cm

5,390円 → 3,990円（26%オフ）

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new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー [New Balance(ニューバランス)] スニーカー MR530 ホワイト(SG) 23.5 cm D

12,980円 → 10,551円（19%オフ）

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Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル AM1702 (現行モデル) [アモジ] サンダル メンズ スリッパ 室内 レディース ルームシューズ めんず クロッグサンダル れでぃーす サボ ビジネス オフィスサンダル ビーチ ベランダ 室内履き さんだる すりっぱ 夏 夏用 通気 部屋 軽量 おしゃれ クッション 大きいサイズ 幅広 内履き 外履き 防水 事務所 屋外 玄関 ゴム つっかけ スリッポン AM1702 黒 ブラック 27.0cm

2,798円 → 2,378円（15%オフ）

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Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル [フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

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asics(アシックス)

asics(アシックス) ユニセックス大人 GEL-ROCKET 12インドアスポーツシューズ [アシックス] インドアスポーツシューズ GEL-ROCKET 12 1073A080 ユニセックス大人 101(ホワイト/ブラック) 24.5 cm 2E

8,727円 → 6,482円（26%オフ）

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