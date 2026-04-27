渡辺美奈代、帰宅順にアツアツ提供…名古屋鉄板ナポリタンに称賛の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が24日、オフィシャルブログを立て続けに更新。家族の帰宅時間に合わせて出来たてを提供する“鉄板ナポリタン”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「夕食の準備」と題してブログを更新し、ベーコンを炒める動画やカットしたピーマンと玉ねぎの写真とともに、夕食の支度を始めたことを報告。続くブログでは「ソース作り」として「ナポリタンソース作りました！」と明かし、「後は帰ってきた人から順番にパスタ作ります」と家族に合わせて仕上げるスタイルをつづった。
その後、「名古屋めし」と題してブログを更新。「今夜は 名古屋めし」とし、「スキレットで鉄板ナポリタン」と完成したアツアツの鉄板の上に溶き卵とケチャップベースのソースを絡めたナポリタンが乗っている一風変わった“鉄板ナポリタン”を披露。
これらの投稿にファンから「絶対美味しいナポリタン」「素敵」「美味しいに決まってますね」「食べに行きたぁ〜い」「とっても美味しそう」「ご家族の皆さま！ご帰宅…楽しみですね」「ナポリタン無性に食べたくなる時があります」「名古屋めしのナポリタン食べてみたい」「本場の名古屋のナポリタンを食べた事がないので…食べてみたい」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
その後、「名古屋めし」と題してブログを更新。「今夜は 名古屋めし」とし、「スキレットで鉄板ナポリタン」と完成したアツアツの鉄板の上に溶き卵とケチャップベースのソースを絡めたナポリタンが乗っている一風変わった“鉄板ナポリタン”を披露。
これらの投稿にファンから「絶対美味しいナポリタン」「素敵」「美味しいに決まってますね」「食べに行きたぁ〜い」「とっても美味しそう」「ご家族の皆さま！ご帰宅…楽しみですね」「ナポリタン無性に食べたくなる時があります」「名古屋めしのナポリタン食べてみたい」「本場の名古屋のナポリタンを食べた事がないので…食べてみたい」などの声が寄せられている。